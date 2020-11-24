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Волинянин, який їздив містом «під кайфом», позбувся водійських прав та заплатить штраф

Волинянин, який їздив містом «під кайфом», позбувся водійських прав та заплатить штраф
У Володимирі-Волинському судили водія, який був за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.

Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, інформує сайт «Княжий Град».

Кермувальник автомобіля Ауді А6 6-го жовтня їхав вулицею Цинкаловського у Володимирі-Волинському «під наркотиками». Він відмовився від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння, чим порушив вимоги пункту 2.5 Правил дорожнього руху України.

Суд встановив, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КУпАП.

У суді факт вчинення адмінправопорушення визнав повністю, просив суд суворо його не карати.

Згідно з постановою, чоловік не зможе керувати транспортними засобами впродовж року, а також сплатить 10 200 гривень штрафу і понад 400 гривень судового збору у дохід держави.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, наркотичне сп'яніння, суд
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