Волинські правоохоронці за тиждень виявили майже 2000 правопорушників





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Співробітники ГРПП усіх територіальних підрозділів здійснили понад 300 перевірок мототранспорту. Склали понад 200 адміністративних матеріалів за скоєння низки порушень. 8 таких транспортних засобів помістили на арештмайданчики.



Окрім того, протягом минулого тижня поліцейські груп реагування патрульної поліції по області виявили майже 60 фактів керування водіями транспортних засобів в нетверезому стані. На всіх правопорушників складено адмінпротоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Виявляли таких правопорушників у Ковельському, Маневицькому, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Старовижівському, Рожищенському, Турійському, Горохівському, Ківерцівському, Локачинському, Іваничівському, Шацькому районах та у містах Володимирі-Волинському і Нововолинську.



Зауважують, що середній час прибуття наряду ГРПП на місце події з моменту отримання завдання становить менше 7 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наряди груп реагування патрульної поліції (ГРПП) Головного управління Національної поліції у Волинській області із 16 по 22 листопада під час несення служби встановили “за гарячими слідами” 13 осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, та склали 1880 адміністративних матеріалів.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Співробітники ГРПП усіх територіальних підрозділів здійснили понад 300 перевірок мототранспорту. Склали понад 200 адміністративних матеріалів за скоєння низки порушень. 8 таких транспортних засобів помістили на арештмайданчики.Окрім того, протягом минулого тижня поліцейські груп реагування патрульної поліції по області виявили майже 60 фактів керування водіями транспортних засобів в нетверезому стані. На всіх правопорушників складено адмінпротоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Виявляли таких правопорушників у Ковельському, Маневицькому, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Старовижівському, Рожищенському, Турійському, Горохівському, Ківерцівському, Локачинському, Іваничівському, Шацькому районах та у містах Володимирі-Волинському і Нововолинську.Зауважують, що середній час прибуття наряду ГРПП на місце події з моменту отримання завдання становить менше 7 хвилин.

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