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Волинські правоохоронці за тиждень виявили майже 2000 правопорушників

Волинські правоохоронці за тиждень виявили майже 2000 правопорушників
Наряди груп реагування патрульної поліції (ГРПП) Головного управління Національної поліції у Волинській області із 16 по 22 листопада під час несення служби встановили “за гарячими слідами” 13 осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, та склали 1880 адміністративних матеріалів.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Співробітники ГРПП усіх територіальних підрозділів здійснили понад 300 перевірок мототранспорту. Склали понад 200 адміністративних матеріалів за скоєння низки порушень. 8 таких транспортних засобів помістили на арештмайданчики.

Окрім того, протягом минулого тижня поліцейські груп реагування патрульної поліції по області виявили майже 60 фактів керування водіями транспортних засобів в нетверезому стані. На всіх правопорушників складено адмінпротоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Виявляли таких правопорушників у Ковельському, Маневицькому, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Старовижівському, Рожищенському, Турійському, Горохівському, Ківерцівському, Локачинському, Іваничівському, Шацькому районах та у містах Володимирі-Волинському і Нововолинську.

Зауважують, що середній час прибуття наряду ГРПП на місце події з моменту отримання завдання становить менше 7 хвилин.


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Теги: поліція, Волинь, правопорушення
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