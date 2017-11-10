У реабілітаційному центрі для атовців у Луцьку – новітній метод лазерного лікування

В КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» у відділенні центру реабілітації учасників бойових дій використовують процедуру лікування лазером високої інтенсивності.Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу.HILT-терапія була запатентована в США в 2003 році. Це була свого роду технічна інновація, яка також стала і терапевтичним методом.Це абсолютно новітній метод лазерного лікування, який дає змогу відновлювати структуру хряща без інвазивного втручання. Це один із найсильніших біостимуляторів, що наразі момент є на озброєнні у фізіотерапії.Завдяки своїм властивостям лазерний промінь здатний проникати на глибину до 10 см і стимулювати ростковий шар хряща, що приводить до поступового його відновлення. Крім того, лазерний промінь посилює регенерацію всіх тканин в ділянці впливу та має сильний знеболюючий ефект.В приладі використовується підсилений світловий пучок в інфрачервоному спектрі, що дає глибоке проникнення лазера і його максимально ефективний і одночасно безпечний вплив на тканини. Процедури HILT-терапії переносяться нормально, в процесі відчувається приємне тепло, що додатково покращує емоційний стан пацієнта.Основні показання:- дегенеративно-дистрофічні процеси опорно-рухового апарату (артрози суглобів, остеохондроз хребта, спондилоартроз, спондильоз, хвороба Бехтерева)- запальні захворювання суглобів (артрит, ревматоїдний артрит)- запальні захворювання периферичної нервової системи (неврит, міжреберна невралгія, ішіас, радикуліт)- спортивні травми (розтягнення, забій)- протрузія та міжхребцева грижа, грижі Шморля- біль різної локалізації.Апарат володіє рядом позитивних рис, серед яких: висока потужність випромінювання та ефективний вплив на тканини на раніше недосяжній глибині, знеболюючий ефект, який настає швидко, безпека, контроль за витратою енергії, а також установка параметрів терапії індивідуально для кожного пацієнта. Лазеро-трапія є одним із багатьох ефективних методів лікування, що використовуються в КП «ЛЦПМД» відділенні «Центр реабілітації УБД».Лікування міжхребцевої грижі обов'язково включає використання цього методу, що в комплексі з фізичною терапією показує чудові показники.