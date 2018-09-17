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На Сході загинув військовий з Рівного

На Сході загинув військовий з Рівного
Військовослужбовець 122-го батальйону Юрій Попенко загинув на Луганщині 20-го листопада.

Факт загибелі військового з Рівного виданню "Рівне вечірнє" підтвердив військовий комісар Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату Сергій Осіпчук.

Як повідомляє «Радіо Трек», чоловік загинув унаслідок наїзду цивільного автомобіля під час супроводу військової техніки.

У міській раді повідомили, що тіло солдата мають привезти у Рівне завтра. Валентина Лукашук у Facebook повідомила, що прощання відбудеться на вулиці Карнаухова, 51а. Час ще уточнюють.

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Теги: Рівне, військовий, Схід
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