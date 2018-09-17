На Сході загинув військовий з Рівного

Юрій Попенко загинув на Луганщині 20-го листопада.



Факт загибелі військового з Рівного виданню Сергій Осіпчук.



Як повідомляє «Радіо Трек», чоловік загинув унаслідок наїзду цивільного автомобіля під час супроводу військової техніки.



У міській раді повідомили, що тіло солдата мають привезти у Рівне завтра. Валентина Лукашук у Facebook повідомила, що прощання відбудеться на вулиці Карнаухова, 51а. Час ще уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовець 122-го батальйонузагинув на Луганщині 20-го листопада.Факт загибелі військового з Рівного виданню "Рівне вечірнє" підтвердив військовий комісар Рівненського об’єднаного міського військового комісаріатуЯк повідомляє «Радіо Трек», чоловік загинув унаслідок наїзду цивільного автомобіля під час супроводу військової техніки.У міській раді повідомили, що тіло солдата мають привезти у Рівне завтра. Валентина Лукашук у Facebook повідомила, що прощання відбудеться на вулиці Карнаухова, 51а. Час ще уточнюють.

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