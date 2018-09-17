На Сході загинув військовий з Рівного
Сьогодні, 17:26
Військовослужбовець 122-го батальйону Юрій Попенко загинув на Луганщині 20-го листопада.
Факт загибелі військового з Рівного виданню "Рівне вечірнє" підтвердив військовий комісар Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату Сергій Осіпчук.
Як повідомляє «Радіо Трек», чоловік загинув унаслідок наїзду цивільного автомобіля під час супроводу військової техніки.
У міській раді повідомили, що тіло солдата мають привезти у Рівне завтра. Валентина Лукашук у Facebook повідомила, що прощання відбудеться на вулиці Карнаухова, 51а. Час ще уточнюють.
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Факт загибелі військового з Рівного виданню "Рівне вечірнє" підтвердив військовий комісар Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату Сергій Осіпчук.
Як повідомляє «Радіо Трек», чоловік загинув унаслідок наїзду цивільного автомобіля під час супроводу військової техніки.
У міській раді повідомили, що тіло солдата мають привезти у Рівне завтра. Валентина Лукашук у Facebook повідомила, що прощання відбудеться на вулиці Карнаухова, 51а. Час ще уточнюють.
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