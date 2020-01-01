Українці застрягли в Єгипті через COVID-19





Так, туристи прилетіли на відпочинок ще 7 листопада і відразу в аеропорту здали тест на коронавірус. Через дві доби чоловік Оксани отримав позитивний результат, - пише



Чоловіка без симптомів захворювання помістили на карантин в окремий номер. Наступний тест також виявився позитивним, але хвороба не виявлялася.



Через тиждень українського туриста звільнили з-під карантину і дозволили відпочивати в очікуванні наступного тестування, призначеного на 18 листопада.



"Ми сподівалися, що це буде останній раз, після чого спокійно полетимо додому. Однак за день до вильоту стало відомо, що і третій тест позитивний. Інформація надійшла по смс без документального підтвердження", – розповіла Оксана.



Тому чоловік не зміг покинути країну і з 21 листопада їм доводиться перебувати в єгипетському готелі за свій рахунок.



Варто відзначити, що страховка, яку оформили українці, допомогла відшкодувати витрати тільки на окремий номер під час карантину.



В українському посольстві Оксані повідомили, що їх життю нічого не загрожує, тому нічим допомогти їм не можуть.



У туроператорській компанії, що відправила пару на відпочинок, також розвели руками: подібні випадки відбуваються, і поки результат тесту не виявиться негативним – полетіти додому не вийде.



Оксана попередила інших туристів, що тест краще робити перед вильотом на відпочинок, а також слід ретельніше обирати страхову компанію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка Оксана та її чоловік застрягли в Єгипті в місті Хургада і не можуть покинути готель, який став для них місцем обсервації.Так, туристи прилетіли на відпочинок ще 7 листопада і відразу в аеропорту здали тест на коронавірус. Через дві доби чоловік Оксани отримав позитивний результат, - пише Обозреватель з посиланням на "TourDom.ru".Чоловіка без симптомів захворювання помістили на карантин в окремий номер. Наступний тест також виявився позитивним, але хвороба не виявлялася.Через тиждень українського туриста звільнили з-під карантину і дозволили відпочивати в очікуванні наступного тестування, призначеного на 18 листопада."Ми сподівалися, що це буде останній раз, після чого спокійно полетимо додому. Однак за день до вильоту стало відомо, що і третій тест позитивний. Інформація надійшла по смс без документального підтвердження", – розповіла Оксана.Тому чоловік не зміг покинути країну і з 21 листопада їм доводиться перебувати в єгипетському готелі за свій рахунок.Варто відзначити, що страховка, яку оформили українці, допомогла відшкодувати витрати тільки на окремий номер під час карантину.В українському посольстві Оксані повідомили, що їх життю нічого не загрожує, тому нічим допомогти їм не можуть.У туроператорській компанії, що відправила пару на відпочинок, також розвели руками: подібні випадки відбуваються, і поки результат тесту не виявиться негативним – полетіти додому не вийде.Оксана попередила інших туристів, що тест краще робити перед вильотом на відпочинок, а також слід ретельніше обирати страхову компанію.

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