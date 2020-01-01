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Під Луцьком вперше за 50 років очистили біоставок. ВІДЕО

Під Луцьком вперше за 50 років очистили біоставок. ВІДЕО
Вперше за пів століття під Луцьком очистили біоставок. Викачали майже 20 тисяч метрів кубічних мулу.

Про це розповів Суспільному головний інженер "Луцькводоканалу" Сергій Строк.

"Очисні споруди приймають стоки з усього Луцька і 15-ти навколишніх сіл. Замінений шибр - запірна установка, що регулює рівень води. Площа очищеного ставка - орієнтовно 3 гектари", - розповів Сергій Строк.

Очищення біоставка, в якому відстоюється вода перед злиттям у річку Стир, коштувало майже мільйон гривень.

"Нині вода, що після очищення зливається у Стир, має меншу концентрацію фосфатів, амонійного азоту, заліза, інших забруднювальних речовин, аніж це було до очищення біоставків", - каже заступниця начальника лабораторії Інна Денисюк.

Сергій Строк також зауважив, що обладнання очисних споруд зношене і, щоб модернізувати усе потрібно багато грошей.


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Теги: ставок, очищення
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