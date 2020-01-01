Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 листопада
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі опадів не передбачається. У Любешові можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько -1…0 градусів, удень – до +4…+6. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі опадів не передбачається. У Любешові можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько -1…0 градусів, удень – до +4…+6. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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