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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 листопада
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі опадів не передбачається. У Любешові можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько -1…0 градусів, удень – до +4…+6. Вітер південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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