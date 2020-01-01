У Львові п'яний поліцейський за кермом авто влетів у дитячий майданчик
Сьогодні, 19:54
У Львові на вулиці Торфяній нетверезий поліцейський за кермом легковика спричинив аварію.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 листопада, близько 14.45, повідомляє ГУНП у Львівській області.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, пошкодив припарковані на узбіччі автомобілі і виїхав на дитячий майданчик. Потерпілих внаслідок події немає.
За кермом Volkswagen перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.
«За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції», - зауважив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 листопада, близько 14.45, повідомляє ГУНП у Львівській області.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, пошкодив припарковані на узбіччі автомобілі і виїхав на дитячий майданчик. Потерпілих внаслідок події немає.
За кермом Volkswagen перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.
«За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції», - зауважив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.
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