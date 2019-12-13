Лучани просять пустити маршрутку на одну з вулиць

Жителі обласного центру Волині просять місцеву владу відновити транспортне сполучення на вулицю Шопена.Про це у петиції в Єдиній системі місцевих петицій написала Алла Тишик."Вулиця Шопена, Палац учнівської молоді, чи не найбільше гуртків в місті для дітей різного віку, а транспортного сполучення немає. Був маршрут № 32, який змінив напрямок руху і зараз не можна вчасно доїхати на заняття для тих, хто не має власного транспорту", - йдеться у тексті петиції.Жінка попросила лучан підтримати петицію, щоб влада відновила маршрут на вулицю Шопена.