Лучани просять пустити маршрутку на одну з вулиць
Сьогодні, 02:16
Жителі обласного центру Волині просять місцеву владу відновити транспортне сполучення на вулицю Шопена.
Про це у петиції в Єдиній системі місцевих петицій написала Алла Тишик.
"Вулиця Шопена, Палац учнівської молоді, чи не найбільше гуртків в місті для дітей різного віку, а транспортного сполучення немає. Був маршрут № 32, який змінив напрямок руху і зараз не можна вчасно доїхати на заняття для тих, хто не має власного транспорту", - йдеться у тексті петиції.
Жінка попросила лучан підтримати петицію, щоб влада відновила маршрут на вулицю Шопена.
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Про це у петиції в Єдиній системі місцевих петицій написала Алла Тишик.
"Вулиця Шопена, Палац учнівської молоді, чи не найбільше гуртків в місті для дітей різного віку, а транспортного сполучення немає. Був маршрут № 32, який змінив напрямок руху і зараз не можна вчасно доїхати на заняття для тих, хто не має власного транспорту", - йдеться у тексті петиції.
Жінка попросила лучан підтримати петицію, щоб влада відновила маршрут на вулицю Шопена.
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