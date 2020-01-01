На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО





Пожежа сталася 24 листопада, близько 16:00. Про це повідомили



Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що внаслідок короткого замикання електромережі, яке спричинила залишена без нагляду пральна машина, вогнем було охоплено 170 м кв. покрівлі будинку і 2 житлових кімнати будинку.



Працівники 7-ї ДПРЧ ліквідували пожежу, яка завдала збитків власнику на суму понад 100 000 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне Володимир-Волинського району загорівся житловий будинок.Пожежа сталася 24 листопада, близько 16:00. Про це повідомили БУГу рятувальники.Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що внаслідок короткого замикання електромережі, яке спричинила залишена без нагляду пральна машина, вогнем було охоплено 170 м кв. покрівлі будинку і 2 житлових кімнати будинку.Працівники 7-ї ДПРЧ ліквідували пожежу, яка завдала збитків власнику на суму понад 100 000 грн.

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