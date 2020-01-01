На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У селі Зимне Володимир-Волинського району загорівся житловий будинок.
Пожежа сталася 24 листопада, близько 16:00. Про це повідомили БУГу рятувальники.
Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що внаслідок короткого замикання електромережі, яке спричинила залишена без нагляду пральна машина, вогнем було охоплено 170 м кв. покрівлі будинку і 2 житлових кімнати будинку.
Працівники 7-ї ДПРЧ ліквідували пожежу, яка завдала збитків власнику на суму понад 100 000 грн.
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Пожежа сталася 24 листопада, близько 16:00. Про це повідомили БУГу рятувальники.
Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що внаслідок короткого замикання електромережі, яке спричинила залишена без нагляду пральна машина, вогнем було охоплено 170 м кв. покрівлі будинку і 2 житлових кімнати будинку.
Працівники 7-ї ДПРЧ ліквідували пожежу, яка завдала збитків власнику на суму понад 100 000 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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