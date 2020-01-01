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На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО

На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО
У селі Зимне Володимир-Волинського району загорівся житловий будинок.

Пожежа сталася 24 листопада, близько 16:00. Про це повідомили БУГу рятувальники.

Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що внаслідок короткого замикання електромережі, яке спричинила залишена без нагляду пральна машина, вогнем було охоплено 170 м кв. покрівлі будинку і 2 житлових кімнати будинку.

Працівники 7-ї ДПРЧ ліквідували пожежу, яка завдала збитків власнику на суму понад 100 000 грн.

На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО
На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО
На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО
На Волині через пральну машинку ледь не згорів будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Зимне, ДСНС
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