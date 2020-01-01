Повідомили, коли вирішиться доля матчу Швейцарія-Україна





Про це повідомляє

Рішення про долю зустрічі прийме апеляційний комітет УЄФА. В обох сторін буде можливість захистити свою позицію. Остаточне рішення очікується наступного дня, 26 листопада.



Що стосується підсумкового рішення, то в УЄФА можуть присудити технічну поразку одній з команд. Інші можливі варіанти – жеребкування або перегравання поєдинку.



Зустріч Швейцарія – Україна була скасована за рішенням влади кантону Люцерн, Причина – в день гри стало відомо про позитивні тести на COVID-19 у трьох гравців в складі команди Андрія Шевченка – Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.



Після повернення нашої збірної в Україну, всі представники збірної здали повторний тест на COVID-19. Результати тестування показали негативні результати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила, що справу про матч 6-го туру елітного дивізіону Ліги націй між Швейцарією та Україною розглянуть 25 листопада.Про це повідомляє Укрінформ.

Рішення про долю зустрічі прийме апеляційний комітет УЄФА. В обох сторін буде можливість захистити свою позицію. Остаточне рішення очікується наступного дня, 26 листопада.Що стосується підсумкового рішення, то в УЄФА можуть присудити технічну поразку одній з команд. Інші можливі варіанти – жеребкування або перегравання поєдинку.Зустріч Швейцарія – Україна була скасована за рішенням влади кантону Люцерн, Причина – в день гри стало відомо про позитивні тести на COVID-19 у трьох гравців в складі команди Андрія Шевченка – Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.Після повернення нашої збірної в Україну, всі представники збірної здали повторний тест на COVID-19. Результати тестування показали негативні результати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію