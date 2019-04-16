Може подорожчати цукор: на Волині закінчується сезон збору цукрових буряків. ВІДЕО





Такі дані надав Юрій Горбенко.



Суспільне поспілкувалося з фермерами, представниками цукрового заводу, який приймає урожай і дізналося скільки коштуватиме цукор на полицях магазинів.



Волинь – у трійці лідерів в Україні за урожайністю цукрових буряків, попри не урожайний рік для цієї культури. Михайло Стецюк — фермер із Горохівського район. Чоловік вирощує цукрові буряки понад 8 років. Каже: минулого тижня зібрав увесь урожай. Господар каже: сіяти цукрові буряки стало не вигідно.



"Минулого року посіяли 16 гектарів буряка, а зібрали порядку 1500 тонн у фізичній вазі. Цього року 23 гектари, а зібрали у фізичній вазі 1200 тонн. Складні погодні умови, буряк не виріс такий як треба було", - розповідає фермер. Свій урожай він вже відвіз на один із заводів, взамін отримає 75 тонн цукру.



Неврожай вже відчули і на цукрових заводах, - каже заступник голови правління одного із заводів Олександр Нікішин. "Це не тільки у нас, але й по західному і центральному регіонах. Звідси і такий ривок цін. Тому що цукру буде менше від минулого року на 30-40%", - кажуть на заводі.



На полицях магазинів цукор здорожчав майже вдвічі. На центральному ринку Луцька кілограм цукру коштує 19 гривень. "У зв’язку з чим подорожчав незрозуміло. Кожен рік одна й та ж ситуація з цукром, - розповіла продавчиня Зоряна Мурашова.



Волинські аграрії останніми роками зменшили посіви цукрових буряків, сказав керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Говорить: це пов’язано із цінами на цукор, які були у попередні роки.



В обласному управлінні агропромислового розвитку кажуть, що ціна цукру цього року в області коливатиметься в середньому від 15 до 18 гривень за кілограм. Волинянам, зі слів начальника департаменту, попри неврожай, заготовленого цукру вистачить.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього сезону волиняни зібрали понад 400 тисяч тонн цукрових буряків. Це - на 20% менше, у порівнянні з минулим роком.Такі дані надав Суспільному керівник обласного департаменту агропромислового розвиткуСуспільне поспілкувалося з фермерами, представниками цукрового заводу, який приймає урожай і дізналося скільки коштуватиме цукор на полицях магазинів.Волинь – у трійці лідерів в Україні за урожайністю цукрових буряків, попри не урожайний рік для цієї культури. Михайло Стецюк — фермер із Горохівського район. Чоловік вирощує цукрові буряки понад 8 років. Каже: минулого тижня зібрав увесь урожай. Господар каже: сіяти цукрові буряки стало не вигідно."Минулого року посіяли 16 гектарів буряка, а зібрали порядку 1500 тонн у фізичній вазі. Цього року 23 гектари, а зібрали у фізичній вазі 1200 тонн. Складні погодні умови, буряк не виріс такий як треба було", - розповідає фермер. Свій урожай він вже відвіз на один із заводів, взамін отримає 75 тонн цукру.Неврожай вже відчули і на цукрових заводах, - каже заступник голови правління одного із заводів Олександр Нікішин. "Це не тільки у нас, але й по західному і центральному регіонах. Звідси і такий ривок цін. Тому що цукру буде менше від минулого року на 30-40%", - кажуть на заводі.На полицях магазинів цукор здорожчав майже вдвічі. На центральному ринку Луцька кілограм цукру коштує 19 гривень. "У зв’язку з чим подорожчав незрозуміло. Кожен рік одна й та ж ситуація з цукром, - розповіла продавчиня Зоряна Мурашова.Волинські аграрії останніми роками зменшили посіви цукрових буряків, сказав керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Говорить: це пов’язано із цінами на цукор, які були у попередні роки.В обласному управлінні агропромислового розвитку кажуть, що ціна цукру цього року в області коливатиметься в середньому від 15 до 18 гривень за кілограм. Волинянам, зі слів начальника департаменту, попри неврожай, заготовленого цукру вистачить.

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