Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів
Сьогодні, 04:17
У національному природному парку «Цуманська пуща» розпочинають проведення обліку бобра європейського з метою визначення реальної його чисельності, стану популяції та встановлення місць розташування його поселень у водно-болотних угіддях парку.
Працівники парку пропонують всім охочим долучитися до підрахунку.
"Якщо Ви маєте інформацію про боброві загати чи будиночки поблизу Ваших осель, можете нам допомогти!" - йдеться у дописі на сторінці парку.
Щоб долучитися до підрахунку потрібно:
- надіслати фото бобрових загат, нір, сліди «будівельної діяльності» - обгризених стовбурів дерев на електронну пошту [email protected]
- по можливості вказати геолокацію або точний опис місцезнаходження. Це допоможе точніше встановити географію поширення цих тварин на місцевості.
Виявлення та підрахунок бобрових поселень здійснюється шляхом пішого обстеження берегів водойм і базується на врахуванні наявних ознак діяльності звірів:
- свіжоповалені дерева, кущі, їх пеньки різної величини;
- вилази та стежки, що ведуть до кормових ділянок бобрів;
- сліди поглиблення каналів, підновлення (гілками, листям, корінням водно-бологних рослин, мулом і т. ін.) хаток, півхаток, запруд;
- запаси корму в вигляді купи заготовленого гілля поблизу зимового помешкання бобрів.
- за результатами обліку буде створена інтерактивна мапа місць розташування поселень бобра.
Бобри — важлива та необхідна складова водних екосистем. Ці гризуни є справжніми екосистемними інженерами і від їх діяльності залежать багато інших видів.
"До обліків бобрів просимо залучатися усіх! Рух по популяризації бобрів та проведенню обліків підхопили у
Ківерцівському НПП "Цуманська пуща", для проведення екоосвітньої акції, з метою поширення знань про роль цих тварин у природі та необхідність їх збереження", - йдеться у дописі на сторінці НПП "Цуманська пуща".
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Працівники парку пропонують всім охочим долучитися до підрахунку.
"Якщо Ви маєте інформацію про боброві загати чи будиночки поблизу Ваших осель, можете нам допомогти!" - йдеться у дописі на сторінці парку.
Щоб долучитися до підрахунку потрібно:
- надіслати фото бобрових загат, нір, сліди «будівельної діяльності» - обгризених стовбурів дерев на електронну пошту [email protected]
- по можливості вказати геолокацію або точний опис місцезнаходження. Це допоможе точніше встановити географію поширення цих тварин на місцевості.
Виявлення та підрахунок бобрових поселень здійснюється шляхом пішого обстеження берегів водойм і базується на врахуванні наявних ознак діяльності звірів:
- свіжоповалені дерева, кущі, їх пеньки різної величини;
- вилази та стежки, що ведуть до кормових ділянок бобрів;
- сліди поглиблення каналів, підновлення (гілками, листям, корінням водно-бологних рослин, мулом і т. ін.) хаток, півхаток, запруд;
- запаси корму в вигляді купи заготовленого гілля поблизу зимового помешкання бобрів.
- за результатами обліку буде створена інтерактивна мапа місць розташування поселень бобра.
Бобри — важлива та необхідна складова водних екосистем. Ці гризуни є справжніми екосистемними інженерами і від їх діяльності залежать багато інших видів.
"До обліків бобрів просимо залучатися усіх! Рух по популяризації бобрів та проведенню обліків підхопили у
Ківерцівському НПП "Цуманська пуща", для проведення екоосвітньої акції, з метою поширення знань про роль цих тварин у природі та необхідність їх збереження", - йдеться у дописі на сторінці НПП "Цуманська пуща".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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