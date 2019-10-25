Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів





Працівники парку пропонують всім охочим долучитися до підрахунку.



"Якщо Ви маєте інформацію про боброві загати чи будиночки поблизу Ваших осель, можете нам допомогти!" - йдеться у дописі на сторінці парку.



Щоб долучитися до підрахунку потрібно:



- надіслати фото бобрових загат, нір, сліди «будівельної діяльності» - обгризених стовбурів дерев на електронну пошту



- по можливості вказати геолокацію або точний опис місцезнаходження. Це допоможе точніше встановити географію поширення цих тварин на місцевості.



Виявлення та підрахунок бобрових поселень здійснюється шляхом пішого обстеження берегів водойм і базується на врахуванні наявних ознак діяльності звірів:



- свіжоповалені дерева, кущі, їх пеньки різної величини;

- вилази та стежки, що ведуть до кормових ділянок бобрів;

- сліди поглиблення каналів, підновлення (гілками, листям, корінням водно-бологних рослин, мулом і т. ін.) хаток, півхаток, запруд;

- запаси корму в вигляді купи заготовленого гілля поблизу зимового помешкання бобрів.

- за результатами обліку буде створена інтерактивна мапа місць розташування поселень бобра.



Бобри — важлива та необхідна складова водних екосистем. Ці гризуни є справжніми екосистемними інженерами і від їх діяльності залежать багато інших видів.



"До обліків бобрів просимо залучатися усіх! Рух по популяризації бобрів та проведенню обліків підхопили у

Ківерцівському НПП "Цуманська пуща", для проведення екоосвітньої акції, з метою поширення знань про роль цих тварин у природі та необхідність їх збереження", - йдеться у дописі на сторінці НПП "Цуманська пуща".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У національному природному парку «Цуманська пуща» розпочинають проведення обліку бобра європейського з метою визначення реальної його чисельності, стану популяції та встановлення місць розташування його поселень у водно-болотних угіддях парку.Працівники парку пропонують всім охочим долучитися до підрахунку."Якщо Ви маєте інформацію про боброві загати чи будиночки поблизу Ваших осель, можете нам допомогти!" - йдеться у дописі на сторінці парку.Щоб долучитися до підрахунку потрібно:- надіслати фото бобрових загат, нір, сліди «будівельної діяльності» - обгризених стовбурів дерев на електронну пошту [email protected] - по можливості вказати геолокацію або точний опис місцезнаходження. Це допоможе точніше встановити географію поширення цих тварин на місцевості.Виявлення та підрахунок бобрових поселень здійснюється шляхом пішого обстеження берегів водойм і базується на врахуванні наявних ознак діяльності звірів:- свіжоповалені дерева, кущі, їх пеньки різної величини;- вилази та стежки, що ведуть до кормових ділянок бобрів;- сліди поглиблення каналів, підновлення (гілками, листям, корінням водно-бологних рослин, мулом і т. ін.) хаток, півхаток, запруд;- запаси корму в вигляді купи заготовленого гілля поблизу зимового помешкання бобрів.- за результатами обліку буде створена інтерактивна мапа місць розташування поселень бобра.Бобри — важлива та необхідна складова водних екосистем. Ці гризуни є справжніми екосистемними інженерами і від їх діяльності залежать багато інших видів."До обліків бобрів просимо залучатися усіх! Рух по популяризації бобрів та проведенню обліків підхопили уКіверцівському НПП "Цуманська пуща", для проведення екоосвітньої акції, з метою поширення знань про роль цих тварин у природі та необхідність їх збереження", - йдеться у дописі на сторінці НПП "Цуманська пуща".

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