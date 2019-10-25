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Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів

Волинян просять допомогти з підрахунком бобрів
У національному природному парку «Цуманська пуща» розпочинають проведення обліку бобра європейського з метою визначення реальної його чисельності, стану популяції та встановлення місць розташування його поселень у водно-болотних угіддях парку.

Працівники парку пропонують всім охочим долучитися до підрахунку.

"Якщо Ви маєте інформацію про боброві загати чи будиночки поблизу Ваших осель, можете нам допомогти!" - йдеться у дописі на сторінці парку.

Щоб долучитися до підрахунку потрібно:

- надіслати фото бобрових загат, нір, сліди «будівельної діяльності» - обгризених стовбурів дерев на електронну пошту [email protected]

- по можливості вказати геолокацію або точний опис місцезнаходження. Це допоможе точніше встановити географію поширення цих тварин на місцевості.

Виявлення та підрахунок бобрових поселень здійснюється шляхом пішого обстеження берегів водойм і базується на врахуванні наявних ознак діяльності звірів:

- свіжоповалені дерева, кущі, їх пеньки різної величини;
- вилази та стежки, що ведуть до кормових ділянок бобрів;
- сліди поглиблення каналів, підновлення (гілками, листям, корінням водно-бологних рослин, мулом і т. ін.) хаток, півхаток, запруд;
- запаси корму в вигляді купи заготовленого гілля поблизу зимового помешкання бобрів.
- за результатами обліку буде створена інтерактивна мапа місць розташування поселень бобра.

Бобри — важлива та необхідна складова водних екосистем. Ці гризуни є справжніми екосистемними інженерами і від їх діяльності залежать багато інших видів.

"До обліків бобрів просимо залучатися усіх! Рух по популяризації бобрів та проведенню обліків підхопили у
Ківерцівському НПП "Цуманська пуща", для проведення екоосвітньої акції, з метою поширення знань про роль цих тварин у природі та необхідність їх збереження", - йдеться у дописі на сторінці НПП "Цуманська пуща".

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Теги: Волинь, екологія
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