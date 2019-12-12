Київське «Динамо» розгромно поступилося «Барселоні»





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Після першого сухого тайму київська команда провалила другий. Розгром Динамо розпочав Дест. Через 5 хвилин Братвейт результативно замкнув дальню стійку воріт. На 69-ій хвилині матчу Попов порушив правила проти Братвейта і сам потерпілий реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Грізманн забив четвертий гол у ворота Бущана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське "Динамо" вдома поступилося каталонській "Барселоні".Про це повідомляє Чемпіон Після першого сухого тайму київська команда провалила другий. Розгром Динамо розпочав Дест. Через 5 хвилин Братвейт результативно замкнув дальню стійку воріт. На 69-ій хвилині матчу Попов порушив правила проти Братвейта і сам потерпілий реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Грізманн забив четвертий гол у ворота Бущана.

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