Київське «Динамо» розгромно поступилося «Барселоні»
Сьогодні, 00:04
У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське "Динамо" вдома поступилося каталонській "Барселоні".
Про це повідомляє Чемпіон.
Після першого сухого тайму київська команда провалила другий. Розгром Динамо розпочав Дест. Через 5 хвилин Братвейт результативно замкнув дальню стійку воріт. На 69-ій хвилині матчу Попов порушив правила проти Братвейта і сам потерпілий реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Грізманн забив четвертий гол у ворота Бущана.
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Про це повідомляє Чемпіон.
Після першого сухого тайму київська команда провалила другий. Розгром Динамо розпочав Дест. Через 5 хвилин Братвейт результативно замкнув дальню стійку воріт. На 69-ій хвилині матчу Попов порушив правила проти Братвейта і сам потерпілий реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Грізманн забив четвертий гол у ворота Бущана.
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