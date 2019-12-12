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Київське «Динамо» розгромно поступилося «Барселоні»

Київське «Динамо» розгромно поступилося «Барселоні»
У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське "Динамо" вдома поступилося каталонській "Барселоні".

Про це повідомляє Чемпіон.

Після першого сухого тайму київська команда провалила другий. Розгром Динамо розпочав Дест. Через 5 хвилин Братвейт результативно замкнув дальню стійку воріт. На 69-ій хвилині матчу Попов порушив правила проти Братвейта і сам потерпілий реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Грізманн забив четвертий гол у ворота Бущана.

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Теги: футбол, Динамо
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