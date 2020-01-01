Повідомили коронавірусну статистику за останню добу

13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за добу (24 листопада 2020 року). Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 25 листопада.Добовий показник захворюваності — один з найбільших за весь час пандемії і займає третє місце. 20 листопада за добу захворіло 14 575 осіб, 21 листопада — 14 580 (рекорд).Також за минулу добу:госпіталізували – 1 818 осіб;летальних випадків – 229;одужало – 8 420 осіб;здійснили тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 661 858 осіб;одужало – 307 778 осіб;летальних випадків – 11 492;провели ПЛР-тестувань – 4 324 463.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 62 620 випадків;Вінницька область – 15 984 випадки;Волинська область – 22 516 випадків;Дніпропетровська область – 31 861 випадок;Донецька область – 20 868 випадків;Житомирська область – 27 368 випадків;Закарпатська область – 22 150 випадків;Запорізька область – 26 328 випадків;Івано-Франківська область – 33 409 випадків;Київська область – 33 262 випадки;Кіровоградська область – 4 557 випадків;Луганська область – 5 793 випадки;Львівська область – 42 874 випадки;Миколаївська область – 16 229 випадків;Одеська область – 39 742 випадки;Полтавська область – 19 679 випадків;Рівненська область – 28 860 випадків;Сумська область – 24 811 випадків;Тернопільська область – 26 329 випадків;Харківська область – 52 538 випадків;Херсонська область – 9 141 випадок;Хмельницька область – 27 114 випадків;Черкаська область – 19 826 випадків;Чернівецька область – 32 067 випадків;Чернігівська область – 15 932 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.