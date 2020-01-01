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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили коронавірусну статистику за останню добу

Повідомили коронавірусну статистику за останню добу
13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за добу (24 листопада 2020 року). Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 25 листопада.

Добовий показник захворюваності — один з найбільших за весь час пандемії і займає третє місце. 20 листопада за добу захворіло 14 575 осіб, 21 листопада — 14 580 (рекорд).

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 818 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 8 420 осіб;
здійснили тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 661 858 осіб;
одужало – 307 778 осіб;
летальних випадків – 11 492;
провели ПЛР-тестувань – 4 324 463.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 62 620 випадків;
Вінницька область – 15 984 випадки;
Волинська область – 22 516 випадків;
Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
Донецька область – 20 868 випадків;
Житомирська область – 27 368 випадків;
Закарпатська область – 22 150 випадків;
Запорізька область – 26 328 випадків;
Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
Київська область – 33 262 випадки;
Кіровоградська область – 4 557 випадків;
Луганська область – 5 793 випадки;
Львівська область – 42 874 випадки;
Миколаївська область – 16 229 випадків;
Одеська область – 39 742 випадки;
Полтавська область – 19 679 випадків;
Рівненська область – 28 860 випадків;
Сумська область – 24 811 випадків;
Тернопільська область – 26 329 випадків;
Харківська область – 52 538 випадків;
Херсонська область – 9 141 випадок;
Хмельницька область – 27 114 випадків;
Черкаська область – 19 826 випадків;
Чернівецька область – 32 067 випадків;
Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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