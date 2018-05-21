У психоневрологічному інтернаті на Волині обвалилась стіна. ФОТО
Сьогодні, 09:22
В будівлі Горохівського психоневрологічного інтернату обвалилась стіна.
Інцидент трапився в ніч на 25 листопада, на щастя обійшлось без жертв, - пишуть Волинські новини.
Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.
Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя обійшлося без жертв.
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Інцидент трапився в ніч на 25 листопада, на щастя обійшлось без жертв, - пишуть Волинські новини.
Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.
Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя обійшлося без жертв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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