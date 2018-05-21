У психоневрологічному інтернаті на Волині обвалилась стіна. ФОТО





Інцидент трапився в ніч на 25 листопада, на щастя обійшлось без жертв, - пишуть



Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.



Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя обійшлося без жертв.



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