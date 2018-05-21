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У психоневрологічному інтернаті на Волині обвалилась стіна. ФОТО

У психоневрологічному інтернаті на Волині обвалилась стіна. ФОТО
В будівлі Горохівського психоневрологічного інтернату обвалилась стіна.

Інцидент трапився в ніч на 25 листопада, на щастя обійшлось без жертв, - пишуть Волинські новини.

Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.

Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя обійшлося без жертв.
У психоневрологічному інтернаті на Волині обвалилась стіна. ФОТО
У психоневрологічному інтернаті на Волині обвалилась стіна. ФОТО

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Теги: обвал, стіна, інтернат
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