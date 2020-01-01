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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на COVID-19

Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 295 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.

Нові випадки виявили у:

м. Луцьк – 140,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 45,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 9,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район –36,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 7,
Ратнівський район – 7,
Рожищенський район – 6,
Турійський район – 5,
Шацький район – 3.

Усього станом на 25 листопада в області зареєстрували 22516 випадків.

Одужали – 14892 (за останню добу - 375).

Летальні випадки – 412 (за останню добу – 9: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Луцький район – 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1186 осіб.

Нагадаємо, що від сьогодні у Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр, де можна буде отримати відповіді на усі «гарячі» питання з приводу COVID-19.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, хворі
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