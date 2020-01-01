Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:44
За минулу добу на Волині зареєстрували 295 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 140,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 45,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 9,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район –36,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 7,
Ратнівський район – 7,
Рожищенський район – 6,
Турійський район – 5,
Шацький район – 3.
Усього станом на 25 листопада в області зареєстрували 22516 випадків.
Одужали – 14892 (за останню добу - 375).
Летальні випадки – 412 (за останню добу – 9: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Луцький район – 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1186 осіб.
Нагадаємо, що від сьогодні у Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр, де можна буде отримати відповіді на усі «гарячі» питання з приводу COVID-19.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 140,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 45,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 9,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район –36,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 7,
Ратнівський район – 7,
Рожищенський район – 6,
Турійський район – 5,
Шацький район – 3.
Усього станом на 25 листопада в області зареєстрували 22516 випадків.
Одужали – 14892 (за останню добу - 375).
Летальні випадки – 412 (за останню добу – 9: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 1, Ковельський район – 1, Луцький район – 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1186 осіб.
Нагадаємо, що від сьогодні у Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр, де можна буде отримати відповіді на усі «гарячі» питання з приводу COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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