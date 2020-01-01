Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині
Сьогодні, 10:07
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив суддю у Рожищенський районний суд.
Відповідний документ глава держави підписав 24 листопада, йдеться на сайті Офісу Президента.
Так, суддею Рожищенського районного суду Волинської області стала Шептицька Наталія Вікторівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний документ глава держави підписав 24 листопада, йдеться на сайті Офісу Президента.
Так, суддею Рожищенського районного суду Волинської області стала Шептицька Наталія Вікторівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 10:30
На Волині покарали заступницю голови виборчої комісії, яка проголосувала за свого чоловіка
Сьогодні, 10:25
Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині
Сьогодні, 10:07
У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку
Сьогодні, 09:58
Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом
Сьогодні, 09:53