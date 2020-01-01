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Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині

Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив суддю у Рожищенський районний суд.

Відповідний документ глава держави підписав 24 листопада, йдеться на сайті Офісу Президента.

Так, суддею Рожищенського районного суду Волинської області стала Шептицька Наталія Вікторівна.

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Теги: суд, Волинь, призначення
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