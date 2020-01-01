Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині

Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив суддю у Рожищенський районний суд.



Відповідний документ глава держави підписав 24 листопада, йдеться на сайті



Так, суддею Рожищенського районного суду Волинської області стала Шептицька Наталія Вікторівна.

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