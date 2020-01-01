На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий
Сьогодні, 10:34
На Донбасі 24 листопада загинув військовослужбовець з Київської області — 31-річний старший солдат В'ячеслав Мінкін.
Його поранив снайпер російських окупаційних військ поблизу Авдіївки. Військового намагалися врятували лікарі, однак він помер у госпіталі, - пише ТСН.
"З глибоким сумом сповіщаємо, що у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін. 31-річний Мінкін Вячеслав Юрійович був одружений, мав сина. 2019 року був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга", — повідомила Фастівська міська рада у Facebook.
Про дату, час та місце прощання із захисником повідомлять пізніше, зазначили у міськраді.
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Його поранив снайпер російських окупаційних військ поблизу Авдіївки. Військового намагалися врятували лікарі, однак він помер у госпіталі, - пише ТСН.
"З глибоким сумом сповіщаємо, що у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін. 31-річний Мінкін Вячеслав Юрійович був одружений, мав сина. 2019 року був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга", — повідомила Фастівська міська рада у Facebook.
Про дату, час та місце прощання із захисником повідомлять пізніше, зазначили у міськраді.
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