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На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий

На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий
На Донбасі 24 листопада загинув військовослужбовець з Київської області — 31-річний старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Його поранив снайпер російських окупаційних військ поблизу Авдіївки. Військового намагалися врятували лікарі, однак він помер у госпіталі, - пише ТСН.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін. 31-річний Мінкін Вячеслав Юрійович був одружений, мав сина. 2019 року був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга", — повідомила Фастівська міська рада у Facebook.

Про дату, час та місце прощання із захисником повідомлять пізніше, зазначили у міськраді.

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Теги: смерть, Донбас, військовий
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