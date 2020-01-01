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Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила і поверне у скарбницю понад мільйон гривень

Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила і поверне у скарбницю понад мільйон гривень
Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила під час своєї роботи і повертає в обласний бюджет понад мільйон гривень.

Про це під час першого сесійного засідання сьогодні, 25 листопада, повідомив голова ОВК Іван Лазорко.

За його словами, в обласний бюджет повернуть 1 мільйон 129 тисяч гривень.

За словами голови, комісія мала лише одного найманого працівника – бухгалтера.

«Не було ні прибиральників, ні транспортних витрат. Витрати – лише на друк бюлетенів, плакатів, бланків протоколів. Це єдине, за що довелося платити», - сказав Лазорко.

Зауважимо під час засідання сьогодні, 25 листопада, оберуть керівництво обласної ради. Наразі ж для ведення сесії обрали тимчасову президію з представників партій, що стали лідерами виборів до обласної ради.

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Теги: ДВК, бюджет, кошти, місцеві вибори
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