Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила і поверне у скарбницю понад мільйон гривень
Сьогодні, 10:55
Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила під час своєї роботи і повертає в обласний бюджет понад мільйон гривень.
Про це під час першого сесійного засідання сьогодні, 25 листопада, повідомив голова ОВК Іван Лазорко.
За його словами, в обласний бюджет повернуть 1 мільйон 129 тисяч гривень.
За словами голови, комісія мала лише одного найманого працівника – бухгалтера.
«Не було ні прибиральників, ні транспортних витрат. Витрати – лише на друк бюлетенів, плакатів, бланків протоколів. Це єдине, за що довелося платити», - сказав Лазорко.
Зауважимо під час засідання сьогодні, 25 листопада, оберуть керівництво обласної ради. Наразі ж для ведення сесії обрали тимчасову президію з представників партій, що стали лідерами виборів до обласної ради.
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Про це під час першого сесійного засідання сьогодні, 25 листопада, повідомив голова ОВК Іван Лазорко.
За його словами, в обласний бюджет повернуть 1 мільйон 129 тисяч гривень.
За словами голови, комісія мала лише одного найманого працівника – бухгалтера.
«Не було ні прибиральників, ні транспортних витрат. Витрати – лише на друк бюлетенів, плакатів, бланків протоколів. Це єдине, за що довелося платити», - сказав Лазорко.
Зауважимо під час засідання сьогодні, 25 листопада, оберуть керівництво обласної ради. Наразі ж для ведення сесії обрали тимчасову президію з представників партій, що стали лідерами виборів до обласної ради.
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