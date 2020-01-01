Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила і поверне у скарбницю понад мільйон гривень

Волинська обласна територіальна виборча комісія зекономила під час своєї роботи і повертає в обласний бюджет понад мільйон гривень.Про це під час першого сесійного засідання сьогодні, 25 листопада, повідомив голова ОВКЗа його словами, в обласний бюджет повернуть 1 мільйон 129 тисяч гривень.За словами голови, комісія мала лише одного найманого працівника – бухгалтера.«Не було ні прибиральників, ні транспортних витрат. Витрати – лише на друк бюлетенів, плакатів, бланків протоколів. Це єдине, за що довелося платити», - сказав Лазорко.Зауважимо під час засідання сьогодні, 25 листопада, оберуть керівництво обласної ради. Наразі ж для ведення сесії обрали тимчасову президію з представників партій, що стали лідерами виборів до обласної ради.