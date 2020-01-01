У Луцьку поліцейські знайшли трьох злодіїв, які крали велосипеди





Правоохоронці встановили причетність 26-річного лучанина до крадіжки двоколісного, який належить 41-річному жителю обласного центру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Велосипед постраждалий залишив без нагляду поблизу торгівельного центру на вулиці Львівській. Викрадений транспортний засіб вилучили.



Також співробітники кримінальної поліції розкрили крадіжку велосипеда, який належить 65-жителю міста, вчинену у серпні цього року та аналогічну крадіжку, вчинену у кінці червня.



Усі викрадені велосипеди правоохоронці вилучили.



Трьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція розкрила низку крадіжок велосипедів.Правоохоронці встановили причетність 26-річного лучанина до крадіжки двоколісного, який належить 41-річному жителю обласного центру, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Велосипед постраждалий залишив без нагляду поблизу торгівельного центру на вулиці Львівській. Викрадений транспортний засіб вилучили.Також співробітники кримінальної поліції розкрили крадіжку велосипеда, який належить 65-жителю міста, вчинену у серпні цього року та аналогічну крадіжку, вчинену у кінці червня.Усі викрадені велосипеди правоохоронці вилучили.Трьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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