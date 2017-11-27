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У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера

У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера
У Житомирі правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця.

Попередньо встановили, що чоловік хотів вирішити підприємницькі питання на свою користь, усунувши свого бізнес-партнера, - інформує ГУНП у Житомирській області.

Так, майже місяць тому поліцейські отримали інформацію про готування особливо тяжкого злочину. У ході досудового розслідування правоохоронці провели низку слідчо-розшукових заходів, у тому числі непублічного характеру. У результаті вказана інформація знайшла своє підтвердження.

За наявними відомостями, один із житомирських підприємців планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Попередньо відомо, що чоловік мав загинути у результаті нібито нещасного випадку.

24 листопада затримали 41-річного жителя обласного центру після передачі ним завдатку для виконання злочинного наміру. Загалом, за наявною інформацією, після виконання замовлення чоловік обіцяв сплатити виконавцю 15 тисяч доларів США.

Наразі його затримали і вирішують питання про оголошення чоловікові підозри за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), п. 6 (з корисливих мотивів), п. 11 (вчинене на замовлення) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Подібні протиправні дії караються до 15 років позбавлення волі або довічним ув’язненням.


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Теги: Житомир, замовлення, вбивство
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