У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера

У Житомирі правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця.Попередньо встановили, що чоловік хотів вирішити підприємницькі питання на свою користь, усунувши свого бізнес-партнера, - інформує ГУНП у Житомирській області.Так, майже місяць тому поліцейські отримали інформацію про готування особливо тяжкого злочину. У ході досудового розслідування правоохоронці провели низку слідчо-розшукових заходів, у тому числі непублічного характеру. У результаті вказана інформація знайшла своє підтвердження.За наявними відомостями, один із житомирських підприємців планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Попередньо відомо, що чоловік мав загинути у результаті нібито нещасного випадку.24 листопада затримали 41-річного жителя обласного центру після передачі ним завдатку для виконання злочинного наміру. Загалом, за наявною інформацією, після виконання замовлення чоловік обіцяв сплатити виконавцю 15 тисяч доларів США.Наразі його затримали і вирішують питання про оголошення чоловікові підозри за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), п. 6 (з корисливих мотивів), п. 11 (вчинене на замовлення) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.Подібні протиправні дії караються до 15 років позбавлення волі або довічним ув’язненням.