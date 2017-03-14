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Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради

Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради
Новообрані депутати Волинської обласної ради сьогодні, 25 листопада, зібралися на перше сесійне засідання.

Перше питання у порядку денному – обрання голови ради восьмого скликання.

Перед цим створили тимчасову президію, а також лічильну комісію.

Фракція «За Майбутнє» запропонувала кандидатом на цю посаду вже депутата облради Григорія Недопада, який донедавна був першим заступником Луцького міського голови.

Інших пропозицій щодо кандидатів від фракцій не було.

Голову обиратимуть шляхом таємного голосування. До слова, на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64.

Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради
Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради
Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради

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Теги: Волинська обласна рада, голова, Недопад, сесія
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