Хто претендує на посаду голови Волинської обласної ради





Перше питання у порядку денному – обрання голови ради восьмого скликання.



Перед цим створили тимчасову президію, а також лічильну комісію.



Фракція «За Майбутнє» запропонувала кандидатом на цю посаду вже депутата облради Григорія Недопада, який донедавна



Інших пропозицій щодо кандидатів від фракцій не було.



Голову обиратимуть шляхом таємного голосування. До слова, на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообрані депутати Волинської обласної ради сьогодні, 25 листопада, зібралися на перше сесійне засідання.Перше питання у порядку денному – обрання голови ради восьмого скликання.Перед цим створили тимчасову президію, а також лічильну комісію.Фракція «За Майбутнє» запропонувала кандидатом на цю посаду вже депутата облради, який донедавна був першим заступником Луцького міського голови.Інших пропозицій щодо кандидатів від фракцій не було.Голову обиратимуть шляхом таємного голосування. До слова, на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64.

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