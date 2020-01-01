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Двох волинян «кинули» на гроші під час оренди квартири

Двох волинян «кинули» на гроші під час оренди квартири
Вчора, 24 листопада, двоє ковельчан звернулися до Ковельського відділу поліції з повідомленням про те, що шукаючи квартиру для оренди на сайті безкоштовних оголошень, їх ошукали.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції.

Заявники, подзвонивши за оголошенням та домовившись про оренду квартири, сплатили завдаток у сумі 2500 та 3500 гривень кожен. Однак після отримання грошового переводу «орендодавці» на зв’язок більше не виходили.

За фактом вчинення шахрайських дій поліція розпочала досудове розслідування.

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Теги: шахраї, оренда квартир, Ковель
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