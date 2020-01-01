Двох волинян «кинули» на гроші під час оренди квартири

Вчора, 24 листопада, двоє ковельчан звернулися до Ковельського відділу поліції з повідомленням про те, що шукаючи квартиру для оренди на сайті безкоштовних оголошень, їх ошукали.Про це повідомляє місцевий відділ поліції.Заявники, подзвонивши за оголошенням та домовившись про оренду квартири, сплатили завдаток у сумі 2500 та 3500 гривень кожен. Однак після отримання грошового переводу «орендодавці» на зв’язок більше не виходили.За фактом вчинення шахрайських дій поліція розпочала досудове розслідування.