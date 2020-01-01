Григорій Недопад став головою Волиньради
Сьогодні, 12:21
У Волинській обласній раді обрали нового голову. Ним став колишній перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє».
Таємне голосування за голову Волиньради відбулося сьогодні, 25 листопада, під час першого сесійного засідання ради нового скликання.
За кандидатуру Григорія Недопада, який, до слова, був єдиним кандидатом на цю посаду, проголосували 60 депутатів. Не підтримав його кандидатуру 1 депутат.
Результат голосування оголосив голова лічильної комісії, депутат Володимир Бондар. Тож депутати проголосували за обрання Недопада головою відповідно до результатів голосування. Опісля ж Григорій Недопад склав присягу.
На цій посади Григорій Недопад замінив Ірину Вахович, яка перемогла на виборах ректора Луцького національного технічного університету.
Під час засідання 25 листопада депутати оберуть і заступників голови Волиньради.
До слова, на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64.
Довідково:
Григорій Недопад народився 23 липня 1981 року у Рожищі.
У 2004 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія»; у 2006 р. – Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент організацій».
З червня 2001 по жовтень 2003 року працював на посаді сиророба дільниці по догляду за сиром голландським, майстром-обліковцем по догляду за сирами твердими ВАТ «Рожищенський сирзавод».
З жовтня 2003 по березень 2012 року – старший комірник складу готової продукції відділу маркетингу і збуту, помічник технолога виробничого відділу, інженер-механік служби головного інженера, заступник начальника транспортної дільниці, заступник директора з загальних питань, заступник директора ТзОВ «Торговий дім Любарт».
З березня 2012 року по березень 2015 року працював на посаді директора спортивно-тренувальної бази «Дачне» ТзОВ «Футбольний клуб «Волинь».
З березня 2015 року по грудень 2015 року – директор ТзОВ «Грін Ріелті».
З грудня 2015 року по квітень 2017 – голова Ківерцівської районної ради Волинської області.
З квітня 2017 року до листопада 2020 року працював на посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради.
Одружений, має двоє дітей.
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Таємне голосування за голову Волиньради відбулося сьогодні, 25 листопада, під час першого сесійного засідання ради нового скликання.
За кандидатуру Григорія Недопада, який, до слова, був єдиним кандидатом на цю посаду, проголосували 60 депутатів. Не підтримав його кандидатуру 1 депутат.
Результат голосування оголосив голова лічильної комісії, депутат Володимир Бондар. Тож депутати проголосували за обрання Недопада головою відповідно до результатів голосування. Опісля ж Григорій Недопад склав присягу.
На цій посади Григорій Недопад замінив Ірину Вахович, яка перемогла на виборах ректора Луцького національного технічного університету.
Під час засідання 25 листопада депутати оберуть і заступників голови Волиньради.
До слова, на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64.
Довідково:
Григорій Недопад народився 23 липня 1981 року у Рожищі.
У 2004 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Географія»; у 2006 р. – Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент організацій».
З червня 2001 по жовтень 2003 року працював на посаді сиророба дільниці по догляду за сиром голландським, майстром-обліковцем по догляду за сирами твердими ВАТ «Рожищенський сирзавод».
З жовтня 2003 по березень 2012 року – старший комірник складу готової продукції відділу маркетингу і збуту, помічник технолога виробничого відділу, інженер-механік служби головного інженера, заступник начальника транспортної дільниці, заступник директора з загальних питань, заступник директора ТзОВ «Торговий дім Любарт».
З березня 2012 року по березень 2015 року працював на посаді директора спортивно-тренувальної бази «Дачне» ТзОВ «Футбольний клуб «Волинь».
З березня 2015 року по грудень 2015 року – директор ТзОВ «Грін Ріелті».
З грудня 2015 року по квітень 2017 – голова Ківерцівської районної ради Волинської області.
З квітня 2017 року до листопада 2020 року працював на посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради.
Одружений, має двоє дітей.
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Коментарі 2
lunga vita alla cosa nostra
Яка радість охопила всіх волинян!!!!
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