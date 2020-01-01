Григорій Недопад став головою Волиньради

У Волинській обласній раді обрали нового голову. Ним став колишній перший заступник Луцького міського голови, якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє».Таємне голосування за голову Волиньради відбулося сьогодні, 25 листопада, під час першого сесійного засідання ради нового скликання.За кандидатуру Григорія Недопада, який, до слова, був єдиним кандидатом на цю посаду, проголосували 60 депутатів. Не підтримав його кандидатуру 1 депутат.Результат голосування оголосив голова лічильної комісії, депутат. Тож депутати проголосували за обрання Недопада головою відповідно до результатів голосування. Опісля ж Григорій Недопад склав присягу.На цій посади Григорій Недопад замінив, якаПід час засідання 25 листопада депутати оберуть і заступників голови Волиньради.До слова, на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64.