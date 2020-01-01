Чи пустять маршрутки на вулиці Шопена, Ветеренів та Мазепи у Луцьку
Сьогодні, 11:59
На вулицях Шопена, Ветаранів та Мазепи не курсуватиме громадський транспорт, а на вулиці Конякіна не передбачатимуть нових маршрутів.
Про це в ефірі програми “Актуально” заявив начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов, пише "12 канал".
Зазначимо, 12 канал у соцмережах попросив лучан поставити запитання щодо організації дорожнього руху у Луцьку головному транспортнику міста. Так, багато жителів обласного центру питали, коли запустять маршрутки на вул. Шопена, вул. Ветеранів та вул. Мазепи. В профільному відомстві відповіли, що їх не передбачатимуть.
За словами Степанова, ці вулиці не є перспективними для руху громадського транспорту.
«Можливо й дійсно це не є зручно для людей, які там проживають, але всі ці вулиці знаходяться у межах пішої доступності. Діти повинні займатися ходьбою. У нас на сьогоднішній день є прилади, які вимірюють ходьбу, є спеціальні програми і ними треба користуватися», – зазначив Володимир Степанов.
Нагадаємо, днями лучани зареєстрували петицію, в якій просили місцеву владу відновити транспортне сполучення на вулицю Шопена.
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Про це в ефірі програми “Актуально” заявив начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов, пише "12 канал".
Зазначимо, 12 канал у соцмережах попросив лучан поставити запитання щодо організації дорожнього руху у Луцьку головному транспортнику міста. Так, багато жителів обласного центру питали, коли запустять маршрутки на вул. Шопена, вул. Ветеранів та вул. Мазепи. В профільному відомстві відповіли, що їх не передбачатимуть.
За словами Степанова, ці вулиці не є перспективними для руху громадського транспорту.
«Можливо й дійсно це не є зручно для людей, які там проживають, але всі ці вулиці знаходяться у межах пішої доступності. Діти повинні займатися ходьбою. У нас на сьогоднішній день є прилади, які вимірюють ходьбу, є спеціальні програми і ними треба користуватися», – зазначив Володимир Степанов.
Нагадаємо, днями лучани зареєстрували петицію, в якій просили місцеву владу відновити транспортне сполучення на вулицю Шопена.
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Коментарі 1
Транспортом користуються не тільки діти, а й люди старшого віку, яким ходьба є важкою щоб добратися до аптеки, поліклініки й до магазину. Не всі мають особистий транспорт і дітей чи внуків поруч.
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