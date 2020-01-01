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У селищі на Волині через несправний кормозапарник сталась пожежа

У селищі на Волині через несправний кормозапарник сталась пожежа
За минулу добу на Волині трапилось 3 пожежі.

Так, рятувальники ліквідували загорання дерев’яної житлової будівлі у селищі Іваничі. Пожежу локалізували о 09:52, а ліквідували о 09:56. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

У селі Зимне Володимир-Волинського району загасили пожежу у цегляному житловому будинку. До гасіння пожежі залучали рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальних частини та працівників місцевої пожежної охорони Бубнів. О 16:44 вогнеборці локалізували пожежу, а остаточно ліквідували о 17:15. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
У селищі на Волині через несправний кормозапарник сталась пожежа

А у селищі Стара Вижівка о 18:25 рятувальники загасили пожежу в цегляній господарській споруді, що трапилася, ймовірно, через несправність кормозапарник.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежі, Волинь, кормозапарник
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