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У Волиньраді створили 6 фракцій і обрали їхніх голів

У Волиньраді створили 6 фракцій і обрали їхніх голів
На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання створили 6 фракцій та обрали їхніх голів.

Про це стало відомо під час сесії, що триває сьогодні, 25 листопада.

Так, найбільшою стала фракція партії «За Майбутнє». Сюди увійшли 22 депутати. Головою фракції у Волиньраді обрали Ігоря Леха.

Фракцію партії «Батьківщина» очолив Андрій Козюра (9 депутатів). Фракцію «Європейська Солідарність» – Юлія Вусенко (8 депутатів), «Слуга Народу» – Ігор Лісовський (8 депутатів), «Свобода» – Анатолій Вітів (7 депутатів), «Аграрна партія України» – Ігор Волошенюк (4 депутати).

Зауважимо, що на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64. Нині тут оберуть голову і заступників голови обласної ради.

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Теги: Волиньрада, фракції, депутати
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