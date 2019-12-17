У Волиньраді створили 6 фракцій і обрали їхніх голів





Про це стало відомо під час сесії, що триває сьогодні, 25 листопада.



Так, найбільшою стала фракція партії «За Майбутнє». Сюди увійшли 22 депутати. Головою фракції у Волиньраді обрали Ігоря Леха.



Фракцію партії «Батьківщина» очолив Андрій Козюра (9 депутатів). Фракцію «Європейська Солідарність» – Юлія Вусенко (8 депутатів), «Слуга Народу» – Ігор Лісовський (8 депутатів), «Свобода» – Анатолій Вітів (7 депутатів), «Аграрна партія України» – Ігор Волошенюк (4 депутати).



Зауважимо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання створили 6 фракцій та обрали їхніх голів.Про це стало відомо під час сесії, що триває сьогодні, 25 листопада.Так, найбільшою стала фракція партії «За Майбутнє». Сюди увійшли 22 депутати. Головою фракції у Волиньраді обралиФракцію партії «Батьківщина» очолив(9 депутатів). Фракцію «Європейська Солідарність» –(8 депутатів), «Слуга Народу» –(8 депутатів), «Свобода» –(7 депутатів), «Аграрна партія України» –(4 депутати).Зауважимо, що на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64. Нині тут оберуть голову і заступників голови обласної ради.

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