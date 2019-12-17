У Волиньраді створили 6 фракцій і обрали їхніх голів
Сьогодні, 12:09
На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання створили 6 фракцій та обрали їхніх голів.
Про це стало відомо під час сесії, що триває сьогодні, 25 листопада.
Так, найбільшою стала фракція партії «За Майбутнє». Сюди увійшли 22 депутати. Головою фракції у Волиньраді обрали Ігоря Леха.
Фракцію партії «Батьківщина» очолив Андрій Козюра (9 депутатів). Фракцію «Європейська Солідарність» – Юлія Вусенко (8 депутатів), «Слуга Народу» – Ігор Лісовський (8 депутатів), «Свобода» – Анатолій Вітів (7 депутатів), «Аграрна партія України» – Ігор Волошенюк (4 депутати).
Зауважимо, що на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64. Нині тут оберуть голову і заступників голови обласної ради.
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Про це стало відомо під час сесії, що триває сьогодні, 25 листопада.
Так, найбільшою стала фракція партії «За Майбутнє». Сюди увійшли 22 депутати. Головою фракції у Волиньраді обрали Ігоря Леха.
Фракцію партії «Батьківщина» очолив Андрій Козюра (9 депутатів). Фракцію «Європейська Солідарність» – Юлія Вусенко (8 депутатів), «Слуга Народу» – Ігор Лісовський (8 депутатів), «Свобода» – Анатолій Вітів (7 депутатів), «Аграрна партія України» – Ігор Волошенюк (4 депутати).
Зауважимо, що на першому сесійному засідання присутній 61 депутат із 64. Нині тут оберуть голову і заступників голови обласної ради.
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