Волинські рятувальники отримали сучасний спеавтомобіль. ФОТО

У бойовий розрахунок у 5-ї Державній пожежно-рятувальній частині м. Нововолинськ надійшло нове авто «Ranger» на базі марки «Ford» необхідне, щоб швидко дістатися до місця ДТП чи іншої надзвичайної події.Про це повідомляють на офіційній сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.Авто оснащене електричними лебідками, сучасним обладнанням для рятування людей під час ДТП (ножниці, розтискачі, домкрати), надання постраждалим першої долікарської допомоги (ноші, медичні засоби), сучасними засобами зв’язку, освітлення місця події (індивідуальні, переносні та стаціонарні ліхтарі) тощо.Базовий автомобіль — пікап Ford Ranger оснащений дворядною 5-місцевою кабіною. У нього потужна рама, повний привід, 2,2-літровий турбодизель в 160 к.с., механічна 6-ступінчаста коробка передач, електрична лебідка.Оснащення автомобіля: багатофункціональний інструмент рятувальника; штурмова сокира; різак гідравлічний; розтискач гідравлічний; домкрат; система стабілізації; універсальна кутова ступінчаста опора; пневмоінструмент; пили для різки металу-шаблева та металу-дискова; бензиновий інструмент; ручний інструмент; первинні засоби пожежегасіння; шанцевий інструмент; базова радіостанція; сигнально-гучномовна установка та багато іншого