вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники отримали сучасний спеавтомобіль. ФОТО

Волинські рятувальники отримали сучасний спеавтомобіль. ФОТО
У бойовий розрахунок у 5-ї Державній пожежно-рятувальній частині м. Нововолинськ надійшло нове авто «Ranger» на базі марки «Ford» необхідне, щоб швидко дістатися до місця ДТП чи іншої надзвичайної події.

Про це повідомляють на офіційній сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.

Авто оснащене електричними лебідками, сучасним обладнанням для рятування людей під час ДТП (ножниці, розтискачі, домкрати), надання постраждалим першої долікарської допомоги (ноші, медичні засоби), сучасними засобами зв’язку, освітлення місця події (індивідуальні, переносні та стаціонарні ліхтарі) тощо.

Базовий автомобіль — пікап Ford Ranger оснащений дворядною 5-місцевою кабіною. У нього потужна рама, повний привід, 2,2-літровий турбодизель в 160 к.с., механічна 6-ступінчаста коробка передач, електрична лебідка.

Оснащення автомобіля: багатофункціональний інструмент рятувальника; штурмова сокира; різак гідравлічний; розтискач гідравлічний; домкрат; система стабілізації; універсальна кутова ступінчаста опора; пневмоінструмент; пили для різки металу-шаблева та металу-дискова; бензиновий інструмент; ручний інструмент; первинні засоби пожежегасіння; шанцевий інструмент; базова радіостанція; сигнально-гучномовна установка та багато іншого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, нове авто, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік, який хотів зайти до супермаркету без маски, побився з поліцейськими
Сьогодні, 21:01
У Польщі затримали двох українців, які продавали фальшиві дозволи на роботу
Сьогодні, 20:37
Волинські рятувальники отримали сучасний спеавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Поблизу Шацьких озер рибне господарство незаконно зайняло майже 200 гектарів
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО
25 лютий, 12:52
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
05 липень, 2019, 20:06
На Волині рятувальники обстежують підвали житлових будинків. ФОТО На Волині рятувальники обстежують підвали житлових будинків. ФОТО
20 лютий, 2015, 17:38
На Волині рятувальники розповіли, як поводитись після сигналу «Увага всім!». ФОТО. На Волині рятувальники розповіли, як поводитись після сигналу «Увага всім!». ФОТО.
09 лютий, 2015, 18:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ногами трощили вказівник: в об'єктив камер у луцькому парку потрапили двоє вандалів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
У Луцьку чоловік, який хотів зайти до супермаркету без маски, побився з поліцейськими
Сьогодні, 21:01
 0
У Польщі затримали двох українців, які продавали фальшиві дозволи на роботу
Сьогодні, 20:37
 0
Волинські рятувальники отримали сучасний спеавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8