Помер правоохоронець, який понад 30 років працював в органах прокуратури Волині

Помер, який понад 30 років свого життя присвятив служінню закону.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прийшовши в органи прокуратури Волині у 1978 році, Володимир Миколайович обіймав різні, в тому числі керівні посади в органах прокуратури області, багато років був прокурором Луцького району, начальником відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Волині.висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Миколайовича.