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Помер правоохоронець, який понад 30 років працював в органах прокуратури Волині

Помер правоохоронець, який понад 30 років працював в органах прокуратури Волині
Помер Володимир Миколайович Лотоцький, який понад 30 років свого життя присвятив служінню закону.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прийшовши в органи прокуратури Волині у 1978 році, Володимир Миколайович обіймав різні, в тому числі керівні посади в органах прокуратури області, багато років був прокурором Луцького району, начальником відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Волині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Миколайовича.

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Теги: смерть, прокурор
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