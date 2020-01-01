Помер правоохоронець, який понад 30 років працював в органах прокуратури Волині
Сьогодні, 12:40
Помер Володимир Миколайович Лотоцький, який понад 30 років свого життя присвятив служінню закону.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прийшовши в органи прокуратури Волині у 1978 році, Володимир Миколайович обіймав різні, в тому числі керівні посади в органах прокуратури області, багато років був прокурором Луцького району, начальником відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Волині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Миколайовича.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прийшовши в органи прокуратури Волині у 1978 році, Володимир Миколайович обіймав різні, в тому числі керівні посади в органах прокуратури області, багато років був прокурором Луцького району, начальником відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Волині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Миколайовича.
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