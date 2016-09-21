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На посаду першого заступника голови Волиньради – один кандидат

На посаду першого заступника голови Волиньради – один кандидат
На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання обрали голову цього органу, а також станом на 12:50 обирають першого заступника.

Засідання відбувається сьогодні, 25 листопада.

Так, головою Волиньради став колишній перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє». За нього відділи свій голос 60 депутатів із 61, які брали участь у голосуванні.

Після обрання Григорій Недопад запропонував кандидатуру першого заступника голови ради – Юрія Поліщука, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.

Тож депутати обиратимуть першого заступника шляхом таємного голосування. Його результати через годину від старту голосування оголосить голова лічильної комісії Володимир Бондар.

Зауважимо, що загалом у голосуванні бере участь 61 присутній депутат (загальна кількість депутатів облради - 64).

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Теги: посада, заступник, Волиньрада
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