На посаду першого заступника голови Волиньради – один кандидат





Засідання відбувається сьогодні, 25 листопада.



Так,



Після обрання Григорій Недопад запропонував кандидатуру першого заступника голови ради – Юрія Поліщука, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.



Тож депутати обиратимуть першого заступника шляхом таємного голосування. Його результати через годину від старту голосування оголосить голова лічильної комісії Володимир Бондар.



Зауважимо, що загалом у голосуванні бере участь 61 присутній депутат (загальна кількість депутатів облради - 64).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання обрали голову цього органу, а також станом на 12:50 обирають першого заступника.Засідання відбувається сьогодні, 25 листопада.Так, головою Волиньради став колишній перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад , якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє». За нього відділи свій голос 60 депутатів із 61, які брали участь у голосуванні.Після обрання Григорій Недопад запропонував кандидатуру першого заступника голови ради –, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.Тож депутати обиратимуть першого заступника шляхом таємного голосування. Його результати через годину від старту голосування оголосить голова лічильної комісіїЗауважимо, що загалом у голосуванні бере участь 61 присутній депутат (загальна кількість депутатів облради - 64).

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