На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО

У селі Шклінь Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій.Автопригода сталась 25 листопада о 7:15, - інформує УДСНС України у Волинській області.У результаті зіткнення Audi та ВАЗу – постраждав чоловік. Від удару його затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу.За викликом на місце події прибули рятувальники з Горохова. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули двері, зрізали стійку автомобіля та врятували чоловіка, а потім на ношах доставили його до карети швидкої допомоги. Травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.