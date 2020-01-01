На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У селі Шклінь Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій.
Автопригода сталась 25 листопада о 7:15, - інформує УДСНС України у Волинській області.
У результаті зіткнення Audi та ВАЗу – постраждав чоловік. Від удару його затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу.
За викликом на місце події прибули рятувальники з Горохова. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули двері, зрізали стійку автомобіля та врятували чоловіка, а потім на ношах доставили його до карети швидкої допомоги. Травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 25 листопада о 7:15, - інформує УДСНС України у Волинській області.
У результаті зіткнення Audi та ВАЗу – постраждав чоловік. Від удару його затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу.
За викликом на місце події прибули рятувальники з Горохова. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули двері, зрізали стійку автомобіля та врятували чоловіка, а потім на ношах доставили його до карети швидкої допомоги. Травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом
Сьогодні, 13:25
На посаду першого заступника голови Волиньради – один кандидат
Сьогодні, 12:56
На Волині сплутали тіла померлих: довелося розкопувати могилу
Сьогодні, 12:50