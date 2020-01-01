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На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО

На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО
У селі Шклінь Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій.

Автопригода сталась 25 листопада о 7:15, - інформує УДСНС України у Волинській області.

У результаті зіткнення Audi та ВАЗу – постраждав чоловік. Від удару його затисло всередині машини, тому травмований не міг самостійно вибратися із транспортного засобу.

За викликом на місце події прибули рятувальники з Горохова. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули двері, зрізали стійку автомобіля та врятували чоловіка, а потім на ношах доставили його до карети швидкої допомоги. Травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО
На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО

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Теги: рятувальники, допопомога, чоловік, аварія
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