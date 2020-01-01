Чат-бот допоможе дізнатися, на що і скільки витрачають «ковідних» грошей волинські лікарні
Сьогодні, 13:55
Відтепер, перевірити, які медичні засоби для боротьби з коронавірусом закупило будь-яке місто чи село Волині, можна через чат-бот "Медсестра Іванка".
Його запустила громадська організація "Антикорупційний штаб".
Мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах.
"Щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари і послуги для боротьби з COVID-19. Часто ці кошти витрачаються неефективно, або ж хворі не отримують безкоштовне лікування, за яке держава вже заплатила. Тому якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок – кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот і поскаржитися на корупцію", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.
Так, найбільше витратила Волинська обласна клінічна лікарня – 64 млн грн. Найдорожчою ж закупівлею виявилися фармацевтична продукція за 14,9 млн грн. За даними Prozorro, всього на боротьбу з COVID-19 область витратила 337 млн грн.
«Медсестра Іванка» дає змогу:
– підписатися на будь-яку лікарню, та отримувати оновлення щодо її закупівель;
– залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;
– переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;
– дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.
– ознайомитися з іншими діджитал інструментами ГО “Антикорупційний штаб”
Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним. Він інформує про тендери і кількість витрачених бюджетних коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.
Перевірити закупівлі своєї лікарні можна у Telegram або у Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka.
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Його запустила громадська організація "Антикорупційний штаб".
Мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах.
"Щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари і послуги для боротьби з COVID-19. Часто ці кошти витрачаються неефективно, або ж хворі не отримують безкоштовне лікування, за яке держава вже заплатила. Тому якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок – кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот і поскаржитися на корупцію", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.
Так, найбільше витратила Волинська обласна клінічна лікарня – 64 млн грн. Найдорожчою ж закупівлею виявилися фармацевтична продукція за 14,9 млн грн. За даними Prozorro, всього на боротьбу з COVID-19 область витратила 337 млн грн.
«Медсестра Іванка» дає змогу:
– підписатися на будь-яку лікарню, та отримувати оновлення щодо її закупівель;
– залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі;
– переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;
– дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.
– ознайомитися з іншими діджитал інструментами ГО “Антикорупційний штаб”
Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є повністю безкоштовним. Він інформує про тендери і кількість витрачених бюджетних коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.
Перевірити закупівлі своєї лікарні можна у Telegram або у Viber: viber://pa?chatURI=botdoctorivanka.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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