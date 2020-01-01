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Обрали першого заступника голови Волиньради

Обрали першого заступника голови Волиньради
На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання обрали голову цього органу та його першого заступника.

Засідання відбувається сьогодні, 25 листопада.

Так, головою Волиньради став колишній перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє». За нього відділи свій голос 60 депутатів із 61, які брали участь у голосуванні.

Після обрання Григорій Недопад запропонував кандидатуру першого заступника голови ради – Юрія Поліщука, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.

Результати таємного голосування через годину від його старту оголосив голова лічильної комісії Володимир Бондар. За кандидатуру Юрія Поліщука проголосували 50 депутатів.

Загалом на засіданні присутній 61 депутат (загальна кількість - 64).

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Теги: перший заступник, Волиньрада, засідання
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