Обрали першого заступника голови Волиньради
Сьогодні, 14:06
На першому сесійному засідання Волинської обласної ради восьмого скликання обрали голову цього органу та його першого заступника.
Засідання відбувається сьогодні, 25 листопада.
Так, головою Волиньради став колишній перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє». За нього відділи свій голос 60 депутатів із 61, які брали участь у голосуванні.
Після обрання Григорій Недопад запропонував кандидатуру першого заступника голови ради – Юрія Поліщука, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.
Результати таємного голосування через годину від його старту оголосив голова лічильної комісії Володимир Бондар. За кандидатуру Юрія Поліщука проголосували 50 депутатів.
Загалом на засіданні присутній 61 депутат (загальна кількість - 64).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Засідання відбувається сьогодні, 25 листопада.
Так, головою Волиньради став колишній перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, якого висунула кандидатом фракція «За Майбутнє». За нього відділи свій голос 60 депутатів із 61, які брали участь у голосуванні.
Після обрання Григорій Недопад запропонував кандидатуру першого заступника голови ради – Юрія Поліщука, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.
Результати таємного голосування через годину від його старту оголосив голова лічильної комісії Володимир Бондар. За кандидатуру Юрія Поліщука проголосували 50 депутатів.
Загалом на засіданні присутній 61 депутат (загальна кількість - 64).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що відомо про новопризначену суддю на Волині
Сьогодні, 14:24
Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради
Сьогодні, 14:08
Обрали першого заступника голови Волиньради
Сьогодні, 14:06
Чат-бот допоможе дізнатися, на що і скільки витрачають «ковідних» грошей волинські лікарні
Сьогодні, 13:55