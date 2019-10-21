На Київщині затримали відомого фотографа за розбещення неповнолітніх
Сьогодні, 15:23
У Київській області поліція затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх.
Поліція встановила, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, і в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії, - інфомує відділ комунікації поліції Київської області.
Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.
Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили у якості речових доказів ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому направлять на експертизу.
Також вилучили автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії.
За фактом розбещення неповнолітніх відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.
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Поліція встановила, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, і в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії, - інфомує відділ комунікації поліції Київської області.
Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.
Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили у якості речових доказів ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому направлять на експертизу.
Також вилучили автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії.
За фактом розбещення неповнолітніх відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Можливо учасник.
У Луцьку років 5 назад був патруль такий з хлопаків-волонтерів, які на наживку ловили таких педофілів. Хто зна де ті хлопці зара. Мо' пішли на войну добровольцями і вже загинули...
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