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На Київщині затримали відомого фотографа за розбещення неповнолітніх

На Київщині затримали відомого фотографа за розбещення неповнолітніх
У Київській області поліція затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх.

Поліція встановила, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, і в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії, - інфомує відділ комунікації поліції Київської області.

Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.

Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили у якості речових доказів ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому направлять на експертизу.

Також вилучили автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії.

За фактом розбещення неповнолітніх відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.


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Теги: розбещення, Київ
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Коментарі 2
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Можливо учасник.
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У Луцьку років 5 назад був патруль такий з хлопаків-волонтерів, які на наживку ловили таких педофілів. Хто зна де ті хлопці зара. Мо' пішли на войну добровольцями і вже загинули...
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