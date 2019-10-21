На Київщині затримали відомого фотографа за розбещення неповнолітніх

У Київській області поліція затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх.Поліція встановила, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, і в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії, - інфомує відділ комунікації поліції Київської області.Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили у якості речових доказів ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому направлять на експертизу.Також вилучили автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії.За фактом розбещення неповнолітніх відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.