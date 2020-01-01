На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яку розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ
Сьогодні, 16:28
У Волинській області знайшли 22-річну Надію Онис із дітьми: Максимом Онисом (3 роки) і Софією Богачовою (6 місяців), які зникли 23 листопада.
Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, нібито вони туди поїхали до родичів.
"Жінку знайшли з дітьми, з ними все гаразд, зараз із ними спілкуються правоохоронці", – зазначив співрозмовник.
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Як повідомляє джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, нібито вони туди поїхали до родичів.
"Жінку знайшли з дітьми, з ними все гаразд, зараз із ними спілкуються правоохоронці", – зазначив співрозмовник.
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