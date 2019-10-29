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Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
25 листопада, рівно через місяць після місцевих виборів, відбулася перша сесія Волинської обласної ради восьмого скликання.

Перед будівлею Волиньради новообраних депутатів мітингом зустрічали представники бізнесу, які таким чином вже вкотре висловлюють свою позицію щодо карантинних обмежень.

На початку сесії голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко вручив кожному з депутатів його посвідчення та картку для голосування.

Після обрання тимчасової президії проголосували за створення шести фракцій та обрання голови кожної з них.

Далі ж обрали керівництво обласної ради – голову (Григорій Недопад), першого заступника (Юрій Поліщук) та заступника (Григорій Пустовіт). Кожного з них обирали шляхом таємного голосування, створивши перед тим лічильну комісію.

Згодом депутати вирішили, хто у якій комісії працюватиме.

Перша сесія обласної ради тривала з 10 до понад 15 години. На ній, окрім новообраних депутатів, були присутні також міські голови, керівники установ і відомств, народні обранці тощо.

Пропонуємо до перегляду фоторепортаж з першої сесії обласної ради восьмого скликання.

Мітинг підприємців проти карантинних обмежень перед сесією
Мітинг підприємців проти карантинних обмежень перед сесією
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нардеп Ігор Гузь
Нардеп Ігор Гузь
Міський голова Новолинська Борис Карпус (крайній зліва)
Міський голова Новолинська Борис Карпус (крайній зліва)
Нардеп Вячеслав Рубльов
Нардеп Вячеслав Рубльов
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Григорій Недопад, якого через деякий час після створення цього знімку обрали головою Волиньради
Григорій Недопад, якого через деякий час після створення цього знімку обрали головою Волиньради
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Артем Запотоцький та Іван Мирка з «Європейської Солідарності»
Артем Запотоцький та Іван Мирка з «Європейської Солідарності»
Новообрані депутати і працівники облради
Новообрані депутати і працівники облради
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новообрані депутати
Новообрані депутати
Іван Лазорко вручає депутатський мандат Григорію Недопаду
Іван Лазорко вручає депутатський мандат Григорію Недопаду
Іван Лазорко і депутат Володимир Бондар
Іван Лазорко і депутат Володимир Бондар
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Час для селфі
Час для селфі
Очільниця «Європейської Солідарності» у Волиньраді Юлія Вусенко
Очільниця «Європейської Солідарності» у Волиньраді Юлія Вусенко
Сергій Кошарук з з «Європейської Солідарності»
Сергій Кошарук з з «Європейської Солідарності»
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ігор Пальонка, Борис Карпус і Ігор Гузь
Ігор Пальонка, Борис Карпус і Ігор Гузь
Вже ексголова Врлиньради Ірина Вахович і Іван Лазорко
Вже ексголова Врлиньради Ірина Вахович і Іван Лазорко
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Тимчасова президія (до обрання керівництва ради)
Тимчасова президія (до обрання керівництва ради)
Народна депутатка Ірина Констанкевич
Народна депутатка Ірина Констанкевич
Нардеп Валерій Стернійчук
Нардеп Валерій Стернійчук
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Депутатка від з «Батьківщини» Людмила Кирда
Депутатка від з «Батьківщини» Людмила Кирда
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Іван Мирка
Іван Мирка
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Депутат Юрій Ройко від фракції з «За Майбутнє», який очолював тимчасову президію
Депутат Юрій Ройко від фракції з «За Майбутнє», який очолював тимчасову президію
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Процес голосування
Процес голосування
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Григорій Пустовіт розповідає свою біографію і як працюватиме на посаді заступника голови ради
Григорій Пустовіт розповідає свою біографію і як працюватиме на посаді заступника голови ради
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Юлія Вусенко, Сергій Кошарук і нардеп Вячеслав Рубльов
Юлія Вусенко, Сергій Кошарук і нардеп Вячеслав Рубльов
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новообране керівництво Волиньради - голова, перший заступник і заступник
Новообране керівництво Волиньради - голова, перший заступник і заступник
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Фінальний акорд
Фінальний акорд
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: сесія, Волиньрада, фоторепортаж
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Коментарі 2
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дєрібан починається...
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А де "царь",САМИЙ."Кукол дергают за нитки,на лице у них улыбки..."
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