Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мітинг підприємців проти карантинних обмежень перед сесією

Нардеп Ігор Гузь

Міський голова Новолинська Борис Карпус (крайній зліва)

Нардеп Вячеслав Рубльов

Григорій Недопад, якого через деякий час після створення цього знімку обрали головою Волиньради

Артем Запотоцький та Іван Мирка з «Європейської Солідарності»

Новообрані депутати і працівники облради

Новообрані депутати

Іван Лазорко вручає депутатський мандат Григорію Недопаду

Іван Лазорко і депутат Володимир Бондар

Час для селфі

Очільниця «Європейської Солідарності» у Волиньраді Юлія Вусенко

Сергій Кошарук з з «Європейської Солідарності»

Ігор Пальонка, Борис Карпус і Ігор Гузь

Вже ексголова Врлиньради Ірина Вахович і Іван Лазорко

Тимчасова президія (до обрання керівництва ради)

Народна депутатка Ірина Констанкевич

Нардеп Валерій Стернійчук

Депутатка від з «Батьківщини» Людмила Кирда

Іван Мирка

Депутат Юрій Ройко від фракції з «За Майбутнє», який очолював тимчасову президію

Процес голосування

Григорій Пустовіт розповідає свою біографію і як працюватиме на посаді заступника голови ради

Юлія Вусенко, Сергій Кошарук і нардеп Вячеслав Рубльов

Новообране керівництво Волиньради - голова, перший заступник і заступник

Фінальний акорд

25 листопада, рівно через місяць після місцевих виборів, відбулася перша сесія Волинської обласної ради восьмого скликання.Перед будівлею Волиньради новообраних депутатів мітингом зустрічали представники бізнесу, які таким чином вже вкотре висловлюють свою позицію щодо карантинних обмежень.На початку сесії голова Волинської обласної територіальної виборчої комісіївручив кожному з депутатів його посвідчення та картку для голосування.Після обрання тимчасової президії проголосували за створення шести фракцій та обрання голови кожної з них.Далі ж обрали керівництво обласної ради –),) та). Кожного з них обирали шляхом таємного голосування, створивши перед тим лічильну комісію.Згодом депутати вирішили, хто у якій комісії працюватиме.Перша сесія обласної ради тривала з 10 до понад 15 години. На ній, окрім новообраних депутатів, були присутні також міські голови, керівники установ і відомств, народні обранці тощо.Пропонуємо до перегляду фоторепортаж з першої сесії обласної ради восьмого скликання.