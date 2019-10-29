Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:48
25 листопада, рівно через місяць після місцевих виборів, відбулася перша сесія Волинської обласної ради восьмого скликання.
Перед будівлею Волиньради новообраних депутатів мітингом зустрічали представники бізнесу, які таким чином вже вкотре висловлюють свою позицію щодо карантинних обмежень.
На початку сесії голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко вручив кожному з депутатів його посвідчення та картку для голосування.
Після обрання тимчасової президії проголосували за створення шести фракцій та обрання голови кожної з них.
Далі ж обрали керівництво обласної ради – голову (Григорій Недопад), першого заступника (Юрій Поліщук) та заступника (Григорій Пустовіт). Кожного з них обирали шляхом таємного голосування, створивши перед тим лічильну комісію.
Згодом депутати вирішили, хто у якій комісії працюватиме.
Перша сесія обласної ради тривала з 10 до понад 15 години. На ній, окрім новообраних депутатів, були присутні також міські голови, керівники установ і відомств, народні обранці тощо.
Пропонуємо до перегляду фоторепортаж з першої сесії обласної ради восьмого скликання.
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Перед будівлею Волиньради новообраних депутатів мітингом зустрічали представники бізнесу, які таким чином вже вкотре висловлюють свою позицію щодо карантинних обмежень.
На початку сесії голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко вручив кожному з депутатів його посвідчення та картку для голосування.
Після обрання тимчасової президії проголосували за створення шести фракцій та обрання голови кожної з них.
Далі ж обрали керівництво обласної ради – голову (Григорій Недопад), першого заступника (Юрій Поліщук) та заступника (Григорій Пустовіт). Кожного з них обирали шляхом таємного голосування, створивши перед тим лічильну комісію.
Згодом депутати вирішили, хто у якій комісії працюватиме.
Перша сесія обласної ради тривала з 10 до понад 15 години. На ній, окрім новообраних депутатів, були присутні також міські голови, керівники установ і відомств, народні обранці тощо.
Пропонуємо до перегляду фоторепортаж з першої сесії обласної ради восьмого скликання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
дєрібан починається...
А де "царь",САМИЙ."Кукол дергают за нитки,на лице у них улыбки..."
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