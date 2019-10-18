У Польщі затримали двох українців, які продавали фальшиві дозволи на роботу





Як повідомляє



Їх підозрюють у поданні заяв для отримання карт побиту іноземцям, використовуючи підроблені дозволи. Підприємці таким чином легалізували перебування на території Польщі принаймні кільком сотням іноземців. Переважно це були громадяни України, Бангладешу, Нігерії, Пакистану, Непалу, Індії, Азербайджану, Філіппін та Гані.



Під час обшуку у помешканнях підозрюваних, прикордонники вилучили майже 600 дозволів на роботу для іноземців, “освядчення” та понад 20 трудових договорів, 26 печаток різних суб’єктів господарювання, сертифікати, що підтверджують навчання з питань безпеки і охорони праці, а також флешки та ноутбук, на якому виявили копії паспортів та готові до друку довіреності, щоб представляти суб’єкти цієї господарської діяльності.



Також встановили, що дозволи на роботу продавалися у великих кількостях. За одне таке просили 1 300 злотих, якщо замовлення не перевищувало 5 штук. 1 200 злотих коштувало від 5 до 10 дозволів, а якщо замовлення перевищувало 10 штук, то за одне треба було заплатити 1 000 злотих.



Під час обшуку приміщень вилучили готівку на суму 12 400 злотих, 1100 доларів США та 360 євро.



Діяльність у справі контролюється районною прокуратурою м. Плоцьк. На час слідства підозрювані знаходяться під наглядом поліції. У всіх вилучили паспорти та їм заборонено виїжджати за межі Польщі, а також контактувати між собою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві затримали двох українців та польку українського походження, які займалися легалізацією перебування іноземців, використовуючи фальшиві документи.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadwislanski.strazgraniczna.pl, прикордонники затримали двох громадян України у віці 33 та 49 років та 54-річну польку, які займалися незаконною діяльністю щодо легалізації іноземців на території Польщі.Їх підозрюють у поданні заяв для отримання карт побиту іноземцям, використовуючи підроблені дозволи. Підприємці таким чином легалізували перебування на території Польщі принаймні кільком сотням іноземців. Переважно це були громадяни України, Бангладешу, Нігерії, Пакистану, Непалу, Індії, Азербайджану, Філіппін та Гані.Під час обшуку у помешканнях підозрюваних, прикордонники вилучили майже 600 дозволів на роботу для іноземців, “освядчення” та понад 20 трудових договорів, 26 печаток різних суб’єктів господарювання, сертифікати, що підтверджують навчання з питань безпеки і охорони праці, а також флешки та ноутбук, на якому виявили копії паспортів та готові до друку довіреності, щоб представляти суб’єкти цієї господарської діяльності.Також встановили, що дозволи на роботу продавалися у великих кількостях. За одне таке просили 1 300 злотих, якщо замовлення не перевищувало 5 штук. 1 200 злотих коштувало від 5 до 10 дозволів, а якщо замовлення перевищувало 10 штук, то за одне треба було заплатити 1 000 злотих.Під час обшуку приміщень вилучили готівку на суму 12 400 злотих, 1100 доларів США та 360 євро.Діяльність у справі контролюється районною прокуратурою м. Плоцьк. На час слідства підозрювані знаходяться під наглядом поліції. У всіх вилучили паспорти та їм заборонено виїжджати за межі Польщі, а також контактувати між собою.

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