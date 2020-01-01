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Поблизу Шацьких озер рибне господарство незаконно зайняло майже 200 гектарів

Поблизу Шацьких озер рибне господарство незаконно зайняло майже 200 гектарів
Поблизу Шацьких озер підприємство самовільно зайняло земельну ділянку водного фонду вартістю понад 153 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовувало земельну ділянку державної форми власності площею майже 200 га на території Піщанської сільської ради. Зазначають, що там займалися рибним господарством.

Факт досліджують у межах кримінального провадження.

Господарський суд Волинської області зобов’язав підприємство звільнити земельну ділянку.

Головне фото – ілюстративне.


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Теги: Волинь, прокуратура, земля
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