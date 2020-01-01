Поблизу Шацьких озер рибне господарство незаконно зайняло майже 200 гектарів
Сьогодні, 19:30
Поблизу Шацьких озер підприємство самовільно зайняло земельну ділянку водного фонду вартістю понад 153 мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовувало земельну ділянку державної форми власності площею майже 200 га на території Піщанської сільської ради. Зазначають, що там займалися рибним господарством.
Факт досліджують у межах кримінального провадження.
Господарський суд Волинської області зобов’язав підприємство звільнити земельну ділянку.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовувало земельну ділянку державної форми власності площею майже 200 га на території Піщанської сільської ради. Зазначають, що там займалися рибним господарством.
Факт досліджують у межах кримінального провадження.
Господарський суд Волинської області зобов’язав підприємство звільнити земельну ділянку.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Шацьких озер рибне господарство незаконно зайняло майже 200 гектарів
Сьогодні, 19:30
Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона
Сьогодні, 19:11
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:48
Збірній Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією
Сьогодні, 18:45