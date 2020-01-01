Поблизу Шацьких озер рибне господарство незаконно зайняло майже 200 гектарів





Про це повідомила пресслужба прокуратури області.



Прокурори з'ясували, що господарське товариство, не маючи будь-яких правовстановлюючих документів, використовувало земельну ділянку державної форми власності площею майже 200 га на території Піщанської сільської ради. Зазначають, що там займалися рибним господарством.



Факт досліджують у межах кримінального провадження.



Господарський суд Волинської області зобов’язав підприємство звільнити земельну ділянку.



Головне фото – ілюстративне.





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