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Обвал стіни у психоневрологічному інтернаті на Волині: назвали попередню причину руйнації. ВІДЕО

Обвал стіни у психоневрологічному інтернаті на Волині: назвали попередню причину руйнації. ВІДЕО
У Горохівському психоневрологічному інтернаті о пів на п’яту ранку обвалилась стіна. На момент руйнації в закладі перебували 115 мешканців та чотири працівників інтернату. Під час обвалу усі спали і ніхто не травмувався.

Про це розповіла Суспільному директорка Юлія Ковальчук. Зруйнувалося нежитлове приміщення де були розміщені санвузли.

Зі слів директорки, працівниця медзакладу почула тріск будівлі перед тим як впала стіна.

"Щороку ми чули ці сторонні звуки. Ми зробили маячки, де показували, що стіна руйнується", - розповіла Юлія Ковальчук. Через обвал, 12 підопічних перевели в інше крило.

Зі слів директорки, стіна, яка обвалилася, руйнується з 2009 року. Напередодні місцева підрядна будівельна організація розпочала ремонт. Її керівник Олег Карпов каже, що роботи припинили, щойно помітили рух в проблемній стіні.

"За попередньою версією, будівля з самого початку була зведена із порушеннями. Немає ні штирів, нічого. Крім того, видно що там роками протікала каналізація, ґрунт підмочений. Тому коли почали відкопувати, укріплювати фундамент поперек, то сталося те, що сталося", - розповів заступник директора департаменту інфраструктури облдержадміністрації Іван Корчук.

В департаменті інфраструктури області кажуть, що прибудову інтернату потрібно знести і збудувати нове приміщення. Згідно з проєктно-кошторисний документації гроші є на ремонт усієї будівлі інтернату. Це — 3 мільйони 415 тисяч гривень, з яких і добудовуватимуть частину будівлі, де обвалилася стіна. Роботи обіцяють завершити до кінця року.


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Теги: інтернат, обвал, стіна, Волинь
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