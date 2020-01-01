На новорічно-різдвяні свята призначили додатковий поїзд Ковель - Львів





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Цими поїздами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних та різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.



Так, відновлюється рух таких поїздів:



№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.



№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.



№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.



№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.



№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня.



№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова.



№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.



Вже відновили курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.



Призначили курсування додаткових поїздів:



№168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;



№198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року;



№ 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.



Призначили додаткові рейси таким поїздам:



№ 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;



№ 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.



Продовжили маршрут прямування поїздів:



№ 779/780 Суми — Вінниця.



З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:



№ 41/42 Дніпро — Трускавець;



№ 43 Івано-Франківськ — Київ;



№ 45/46 Лисичанськ — Київ;



№ 118/117 Чернівці — Київ.



Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні зимових свят "Укрзалізниця" відновлює рух низки поїздів, серед яких - волинські потяги.Про це йдеться на сайті установи. Цими поїздами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних та різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня.№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова.№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.Вже відновили курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.№168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021;№ 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.№ 774 Київ — Шостка на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021;№ 782 Київ — Черкаси на 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.№ 779/780 Суми — Вінниця.З 13 грудня цього року щоденно курсуватимуть поїзди:№ 41/42 Дніпро — Трускавець;№ 43 Івано-Франківськ — Київ;№ 45/46 Лисичанськ — Київ;№ 118/117 Чернівці — Київ.Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

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