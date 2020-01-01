Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Дієго Марадона. За даними найбільшого видання Аргентини, він помер від зупинки серця.



Як повідомляє



Він помер у власному будинку в місті Тигре, що на півночі від Буенос-Айреса.



Чим відомий Марадона?



У матчі чвертьфіналу на Чемпіонаті світу з футболу Марадона забив гол у ворота збірної Англії, але цього не помітив суддя. Цей випадок відомий як «рука бога», адже після гри футболіст сказав: «Я не торкнувся м'яча, це була рука бога».



Гра проти Англії відома також другим голом Марадони, який назвали «голом століття».



Найбільшою заслугою Марадони є те, що він впевнено привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу у 1986 році. Фінальний матч проходив проти збірної Англії, тоді аргентинці перемогли з рахунком 3:2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 60 років помер аргентинський футболіст. За даними найбільшого видання Аргентини, він помер від зупинки серця.Як повідомляє "Громадське" з посиланням на місцеве видання Clarin, Марадона мав проблеми з серцем після операції.Він помер у власному будинку в місті Тигре, що на півночі від Буенос-Айреса.У матчі чвертьфіналу на Чемпіонаті світу з футболу Марадона забив гол у ворота збірної Англії, але цього не помітив суддя. Цей випадок відомий як «рука бога», адже після гри футболіст сказав: «Я не торкнувся м'яча, це була рука бога».Гра проти Англії відома також другим голом Марадони, який назвали «голом століття».Найбільшою заслугою Марадони є те, що він впевнено привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу у 1986 році. Фінальний матч проходив проти збірної Англії, тоді аргентинці перемогли з рахунком 3:2.

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