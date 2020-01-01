Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона
Сьогодні, 19:11
У віці 60 років помер аргентинський футболіст Дієго Марадона. За даними найбільшого видання Аргентини, він помер від зупинки серця.
Як повідомляє "Громадське" з посиланням на місцеве видання Clarin, Марадона мав проблеми з серцем після операції.
Він помер у власному будинку в місті Тигре, що на півночі від Буенос-Айреса.
Чим відомий Марадона?
У матчі чвертьфіналу на Чемпіонаті світу з футболу Марадона забив гол у ворота збірної Англії, але цього не помітив суддя. Цей випадок відомий як «рука бога», адже після гри футболіст сказав: «Я не торкнувся м'яча, це була рука бога».
Гра проти Англії відома також другим голом Марадони, який назвали «голом століття».
Найбільшою заслугою Марадони є те, що він впевнено привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу у 1986 році. Фінальний матч проходив проти збірної Англії, тоді аргентинці перемогли з рахунком 3:2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє "Громадське" з посиланням на місцеве видання Clarin, Марадона мав проблеми з серцем після операції.
Він помер у власному будинку в місті Тигре, що на півночі від Буенос-Айреса.
Чим відомий Марадона?
У матчі чвертьфіналу на Чемпіонаті світу з футболу Марадона забив гол у ворота збірної Англії, але цього не помітив суддя. Цей випадок відомий як «рука бога», адже після гри футболіст сказав: «Я не торкнувся м'яча, це була рука бога».
Гра проти Англії відома також другим голом Марадони, який назвали «голом століття».
Найбільшою заслугою Марадони є те, що він впевнено привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу у 1986 році. Фінальний матч проходив проти збірної Англії, тоді аргентинці перемогли з рахунком 3:2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Помер живий Бог Футболу.
Останні новини
Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона
Сьогодні, 19:11
Перша сесія новообраної Волиньради. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:48
Збірній Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією
Сьогодні, 18:45