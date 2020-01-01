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Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона
У віці 60 років помер аргентинський футболіст Дієго Марадона. За даними найбільшого видання Аргентини, він помер від зупинки серця.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на місцеве видання Clarin, Марадона мав проблеми з серцем після операції.

Він помер у власному будинку в місті Тигре, що на півночі від Буенос-Айреса.

Чим відомий Марадона?

У матчі чвертьфіналу на Чемпіонаті світу з футболу Марадона забив гол у ворота збірної Англії, але цього не помітив суддя. Цей випадок відомий як «рука бога», адже після гри футболіст сказав: «Я не торкнувся м'яча, це була рука бога».

Гра проти Англії відома також другим голом Марадони, який назвали «голом століття».

Найбільшою заслугою Марадони є те, що він впевнено привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу у 1986 році. Фінальний матч проходив проти збірної Англії, тоді аргентинці перемогли з рахунком 3:2.


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Теги: смерть, відомий футболіст, аргентинець
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Помер живий Бог Футболу.
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