У Луцьку чоловік, який хотів зайти до супермаркету без маски, побився з поліцейськими
Сьогодні, 21:01
У Луцьку чоловік поконфліктував з працівниками супермаркету, а потім пошарпався з патрульними.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
У середу, 25 листопада, близько 14-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.
Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, вые не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутички, одни із патрульних звернувся до медичного закладу.
Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким припаркував на місці для водіїв з інвалідністю.
Оскільки в діях особи виявили й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за фактом перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту та за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
У середу, 25 листопада, близько 14-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.
Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, вые не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутички, одни із патрульних звернувся до медичного закладу.
Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким припаркував на місці для водіїв з інвалідністю.
Оскільки в діях особи виявили й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за фактом перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту та за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю.
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