У Луцьку чоловік, який хотів зайти до супермаркету без маски, побився з поліцейськими





Про це інформує



У середу, 25 листопада, близько 14-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.



Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.



Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, вые не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутички, одни із патрульних звернувся до медичного закладу.



Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким припаркував на місці для водіїв з інвалідністю.



Оскільки в діях особи виявили й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за фактом перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту та за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік поконфліктував з працівниками супермаркету, а потім пошарпався з патрульними.Про це інформує пресслужба патрульної поліції У середу, 25 листопада, близько 14-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, вые не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутички, одни із патрульних звернувся до медичного закладу.Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким припаркував на місці для водіїв з інвалідністю.Оскільки в діях особи виявили й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за фактом перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту та за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю.

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