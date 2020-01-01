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У Луцьку чоловік, який хотів зайти до супермаркету без маски, побився з поліцейськими

У Луцьку чоловік, який хотів зайти до супермаркету без маски, побився з поліцейськими
У Луцьку чоловік поконфліктував з працівниками супермаркету, а потім пошарпався з патрульними.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції.

У середу, 25 листопада, близько 14-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником та працівниками супермаркету.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні.

Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, вые не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутички, одни із патрульних звернувся до медичного закладу.

Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким припаркував на місці для водіїв з інвалідністю.

Оскільки в діях особи виявили й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за фактом перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту та за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю.

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Теги: поліція, маска, карантин, супермаркет
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