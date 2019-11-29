«Чорна п’ятниця» у луцькому ТЦ «Ювант»: шалені знижки до 70%*

«Чорна п’ятниця» в ТЦ «Ювант» стала вже доброю традицією. Тож і 2020 рік – не виняток.27 листопада магазини торгового центру будуть раді бачити лучан та гостей міста.Для усіх клінтів тут будуть діяти чесні знижки від 20 до 70 відсотків.Бутіки пропонують чоловічий та жіночий одяг і взуття, верхній одяг, шкіргалантерею, білизну, вироби зі шкіри і хутра, ювелірні вироби, дитячий одяг, килимові вироби та інше.Для зручності покупців ТЦ «Ювант» буде працювати з 9:00 до 21:00.