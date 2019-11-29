«Чорна п’ятниця» у луцькому ТЦ «Ювант»: шалені знижки до 70%*
Сьогодні, 11:00
«Чорна п’ятниця» в ТЦ «Ювант» стала вже доброю традицією. Тож і 2020 рік – не виняток.
27 листопада магазини торгового центру будуть раді бачити лучан та гостей міста.
Для усіх клінтів тут будуть діяти чесні знижки від 20 до 70 відсотків.
Бутіки пропонують чоловічий та жіночий одяг і взуття, верхній одяг, шкіргалантерею, білизну, вироби зі шкіри і хутра, ювелірні вироби, дитячий одяг, килимові вироби та інше.
Для зручності покупців ТЦ «Ювант» буде працювати з 9:00 до 21:00.
Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д.
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27 листопада магазини торгового центру будуть раді бачити лучан та гостей міста.
Для усіх клінтів тут будуть діяти чесні знижки від 20 до 70 відсотків.
Бутіки пропонують чоловічий та жіночий одяг і взуття, верхній одяг, шкіргалантерею, білизну, вироби зі шкіри і хутра, ювелірні вироби, дитячий одяг, килимові вироби та інше.
Для зручності покупців ТЦ «Ювант» буде працювати з 9:00 до 21:00.
Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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