Ногами трощили вказівник: в об'єктив камер у луцькому парку потрапили двоє вандалів. ВІДЕО





Про це повідомляє департамент муніципальної поліції у



"Департамент муніципальної варти підготував матеріали до правоохоронних органів з метою встановлення цих осіб, притягнення до відповідальності та відшкодування збитків завданих громаді своїми діями.



Просимо допомогти впізнати цих "красенів".



Інформацію повідомити за телефоном 067000679, або на меседжери за вказаним номером чи лінію 102", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку імені Лесі Українки камера відеоспостереження зафіксувала трьох хлопців, двоє з яких потрощили вказівник.Про це повідомляє департамент муніципальної поліції у facebook "Департамент муніципальної варти підготував матеріали до правоохоронних органів з метою встановлення цих осіб, притягнення до відповідальності та відшкодування збитків завданих громаді своїми діями.Просимо допомогти впізнати цих "красенів".Інформацію повідомити за телефоном 067000679, або на меседжери за вказаним номером чи лінію 102", - йдеться в дописі.

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