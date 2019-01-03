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Ногами трощили вказівник: в об'єктив камер у луцькому парку потрапили двоє вандалів. ВІДЕО

Ногами трощили вказівник: в об'єктив камер у луцькому парку потрапили двоє вандалів. ВІДЕО
У центральному парку імені Лесі Українки камера відеоспостереження зафіксувала трьох хлопців, двоє з яких потрощили вказівник.

Про це повідомляє департамент муніципальної поліції у facebook.

"Департамент муніципальної варти підготував матеріали до правоохоронних органів з метою встановлення цих осіб, притягнення до відповідальності та відшкодування збитків завданих громаді своїми діями.

Просимо допомогти впізнати цих "красенів".

Інформацію повідомити за телефоном 067000679, або на меседжери за вказаним номером чи лінію 102", - йдеться в дописі.


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Теги: парк, вандали, вказівник, муніципали
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