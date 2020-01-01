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У відділенні волинської лікарні зафіксували спалах коронавірусу

У відділенні волинської лікарні зафіксували спалах коронавірусу
Станом на 25-те листопада у Нововолинську - активнодіючий спалах COVID-19, який виник у неврологічному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні. Лабораторний центр веде спостереження.

Про це пише БУГ.

У відділенні захворіли 11 осіб, серед них 4 пацієнти та 6 медпрацівників. Виникло одне поширення інфекції в домашнє вогнище. Два випадки випадки закінчилися летально.

Адміністрація медзакладу намагається запобігти локалізації та подальшого розповсюдження коронавірусу.

З початку епіднагляду у місті зареєстрували загалом 46 спалахів COVID-19, серед яких 33 – сімейні вогнища, 13 – організовані колективи.

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Теги: Нововолинськ, лікарня, спалах, коронавірус
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