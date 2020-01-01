У відділенні волинської лікарні зафіксували спалах коронавірусу





Про це пише



У відділенні захворіли 11 осіб, серед них 4 пацієнти та 6 медпрацівників. Виникло одне поширення інфекції в домашнє вогнище. Два випадки випадки закінчилися летально.



Адміністрація медзакладу намагається запобігти локалізації та подальшого розповсюдження коронавірусу.



З початку епіднагляду у місті зареєстрували загалом 46 спалахів COVID-19, серед яких 33 – сімейні вогнища, 13 – організовані колективи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 25-те листопада у Нововолинську - активнодіючий спалах COVID-19, який виник у неврологічному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні. Лабораторний центр веде спостереження.Про це пише БУГ У відділенні захворіли 11 осіб, серед них 4 пацієнти та 6 медпрацівників. Виникло одне поширення інфекції в домашнє вогнище. Два випадки випадки закінчилися летально.Адміністрація медзакладу намагається запобігти локалізації та подальшого розповсюдження коронавірусу.З початку епіднагляду у місті зареєстрували загалом 46 спалахів COVID-19, серед яких 33 – сімейні вогнища, 13 – організовані колективи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію