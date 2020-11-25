Студентів у Львові безкоштовно тестуватимуть на коронавірус





Про це повідомила виконувачка обов’язків керівника обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко одному з видань, пишуть



Студент, який має ознаки ГРВІ, має звернутися в лабораторію науково-дослідного інституту ЛНМУ імені Данила Галицького, аби зробити безкоштовний тест.



"Цей проект дозволить оперативно виявляти випадки захворювання серед найактивнішої категорії населення – молоді, та своєчасно переривати ланцюги його поширення, – зазначила Наталія Іванченко-Тімко.



За словами Іванченко-Тімко, тестування дозволить уникнути спалахів в студентських колективах, що можливо в період сесій.



Якщо у студента виявили коронавірус, вся група автоматично на два тижні йде на самоізоляцію на дистанційне навчання.



У Львові планують щодня обробляти до 100 проб, що надходитимуть від вишів міста. 25 листопада Львівська музична академія першою надіслала на перевірку мазки проб.

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