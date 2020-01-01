26 листопада на Волині: гортаючи календар

26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист Українивітає його, а також іменинників цього дня – Германів та Никифорів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!26 листопада 1702 року у Луцьку був закатований український поет і громадський діяч(на зображенні).Цього ж дня у 2003 році у Луцьку в результаті пожежі в будинку №33 на вулиці Лесі Українки, згоріло шість квартир, загинула одна людина.