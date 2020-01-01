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Повідомили, як родичі госпіталізованих через коронавірус волинян можуть дізнатись про їхній стан. ВІДЕО

Повідомили, як родичі госпіталізованих через коронавірус волинян можуть дізнатись про їхній стан. ВІДЕО
"Ковідний" госпіталь Волинської обласної клінічної лікарні надав телефони відділень, куди родичі пацієнтів можуть телефонувати, щоб дізнатися про їхній стан.

Про це йдеться в сюжеті журналіста і телеоператора Андрія Гнатюка.

Консультацію надають лише найближчим родичам, і аж ніяк ні кумам, ні друзям. За цими телефонами не консультують про перебіг хвороби і методику лікування. На дзвінки відповідають лікарі, які перебувають на той час на чергуванні.

Отож, відділення №1 – реанімація – 79-39-22. Завідувач Філіпчук Юрій Сергійович.
Відділення №2 – 79-75-02. Завідувач Яковенко Олег Костянтинович.
Відділення №3 – 79-39-28. Завідувачка Данилкова Людмила Володимирівна.
Відділення №4 – 79-39-17. Завідувач Лопачак Олег Романович.
Відділення №5 – 79-39-29. Завідувачка Герус Ірина Леонідівна.
Приймальне відділення – 79-75-47. Завідувачка Романів Лілія Ярославівна.

Зазначається, що телефонувати в реанімацію можна орієнтовно з 8 до 9 години, з 13 до 15 і з 20 до 21. Лікарі відповідають, якщо є можливість.
В інші відділення можна телефонувати з 9 до 10 години, з 13 до 14 і з 20 до 22.

У різний час можуть відповідати різні лікарі, які перебувають на ротації. Також лікарі звертаються до родичів з проханням якнайменше телефонувати хворим на мобільні телефони, оскільки розмови можуть впливати на зниження сатурації (насичення артеріальної крові киснем, - ред.) .


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Теги: телефон, відділення, ковідний госпіталь, інформація
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