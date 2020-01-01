Повідомили, як родичі госпіталізованих через коронавірус волинян можуть дізнатись про їхній стан. ВІДЕО





Про це йдеться Андрія Гнатюка.



Консультацію надають лише найближчим родичам, і аж ніяк ні кумам, ні друзям. За цими телефонами не консультують про перебіг хвороби і методику лікування. На дзвінки відповідають лікарі, які перебувають на той час на чергуванні.



Отож, відділення №1 – реанімація – 79-39-22. Завідувач Філіпчук Юрій Сергійович.

Відділення №2 – 79-75-02. Завідувач Яковенко Олег Костянтинович.

Відділення №3 – 79-39-28. Завідувачка Данилкова Людмила Володимирівна.

Відділення №4 – 79-39-17. Завідувач Лопачак Олег Романович.

Відділення №5 – 79-39-29. Завідувачка Герус Ірина Леонідівна.

Приймальне відділення – 79-75-47. Завідувачка Романів Лілія Ярославівна.



Зазначається, що телефонувати в реанімацію можна орієнтовно з 8 до 9 години, з 13 до 15 і з 20 до 21. Лікарі відповідають, якщо є можливість.

В інші відділення можна телефонувати з 9 до 10 години, з 13 до 14 і з 20 до 22.



У різний час можуть відповідати різні лікарі, які перебувають на ротації. Також лікарі звертаються до родичів з проханням якнайменше телефонувати хворим на мобільні телефони, оскільки розмови можуть впливати на зниження сатурації (насичення артеріальної крові киснем, - ред.) .





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Ковідний" госпіталь Волинської обласної клінічної лікарні надав телефони відділень, куди родичі пацієнтів можуть телефонувати, щоб дізнатися про їхній стан.Про це йдеться в сюжеті журналіста і телеоператораКонсультацію надають лише найближчим родичам, і аж ніяк ні кумам, ні друзям. За цими телефонами не консультують про перебіг хвороби і методику лікування. На дзвінки відповідають лікарі, які перебувають на той час на чергуванні.Отож, відділення №1 – реанімація – 79-39-22. Завідувач Філіпчук Юрій Сергійович.Відділення №2 – 79-75-02. Завідувач Яковенко Олег Костянтинович.Відділення №3 – 79-39-28. Завідувачка Данилкова Людмила Володимирівна.Відділення №4 – 79-39-17. Завідувач Лопачак Олег Романович.Відділення №5 – 79-39-29. Завідувачка Герус Ірина Леонідівна.Приймальне відділення – 79-75-47. Завідувачка Романів Лілія Ярославівна.Зазначається, що телефонувати в реанімацію можна орієнтовно з 8 до 9 години, з 13 до 15 і з 20 до 21. Лікарі відповідають, якщо є можливість.В інші відділення можна телефонувати з 9 до 10 години, з 13 до 14 і з 20 до 22.У різний час можуть відповідати різні лікарі, які перебувають на ротації. Також лікарі звертаються до родичів з проханням якнайменше телефонувати хворим на мобільні телефони, оскільки розмови можуть впливати на зниження сатурації (насичення артеріальної крові киснем,) .

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію