У Києві 12-річна дівчинка «замінувала» школу





На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.



Зі школи евакуювали близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. Експерти-вибухотехніки зі службовими собаками ретельно обстежили будівлю і прилеглу територію. У результаті перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявили.



Під час відпрацювання виклику правоохоронці встановили, що до неправдивого повідомлення про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу. Працівники ювенальної превенції у присутності психолога та її родичів опитали дівчинку.



У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці заходів виховного характеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 12-річна дівчинка «замінувала» школу на Печерську. Як повідомляє УНІАН , правоохоронцям надійшов дзвінок про замінування навчального закладу на вулиці Івана Кудрі.На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.Зі школи евакуювали близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. Експерти-вибухотехніки зі службовими собаками ретельно обстежили будівлю і прилеглу територію. У результаті перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявили.Під час відпрацювання виклику правоохоронці встановили, що до неправдивого повідомлення про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу. Працівники ювенальної превенції у присутності психолога та її родичів опитали дівчинку.У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці заходів виховного характеру.

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